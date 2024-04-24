Por qué para Ucrania es tan importante que la ayuda llegue cuanto antes y qué puede hacer Biden

Video Biden promete más ayuda para que Ucrania frene a Putin: "No vamos a arrodillarnos"

Tras meses en el limbo, el presidente Joe Biden firmó este miércoles la ley que contempla destinar $61,000 millones a ayuda militar para Ucrania frente al avance de Rusia en la guerra. Ocurre horas después de que el Senado aprobara por abrumadora mayoría el paquete que también incluye fondos para Israel y Taiwán.

La ayuda militar a Ucrania ha sido aprobada en un momento crucial en el que el país se está viendo claramente superado por Rusia. Algunas estimaciones apuntaban a que sin la ayuda estadounidense, Ucrania podía perder la guerra para finales de año.

Una vez que la firma de Biden convierta al proyecto ya en ley, la cuestión se centra en hacer llegar esa ayuda a Ucrania cuanto antes.

"Nos gustaría mucho poder acelerar la asistencia de seguridad en los volúmenes que creemos que necesitan para tener éxito", dijo el secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder.

¿Qué incluye el paquete de ayuda a Ucrania?

El proyecto de ley destina 95,000 millones de dólares a ayuda militar a países como Ucrania, Israel o Taiwán. De ellos, 61,000 millones de dólares son para Ucrania, pero también para reponer los arsenales de armas estadounidenses que se envíen a ese país.

La cantidad total proporcionada a Ucrania para la compra de armas ascendería a 13,800 millones de dólares, y además, el país europeo también recibiría más de 9,000 millones de dólares de asistencia económica en forma de “préstamos condonables”.

"Las capacidades de largo alcance, la artillería y la defensa aérea de Ucrania son herramientas fundamentales para restablecer cuanto antes una paz justa", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en redes sociales tras conocer la votación en el Congreso de EEUU.

Zelensky visitó Washington en diciembre intentando recabar apoyos para que EEUU, que ha sido su principal respaldo militar contra Rusia, volviera a aprobar ayuda para Ucrania, lo cual no ocurría desde hace más de un año.

Según el propio Zelensky, el presidente Biden le dijo el lunes que EEUU enviaría armamento de defensa aérea, capacidades de artillería y de largo alcance.



El paquete incluye una variedad de municiones, incluidas artillería antiaérea y grandes cantidades de proyectiles muy demandados por las fuerzas ucranianas, así como vehículos blindados y otras armas, informó la agencia AP citando a funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato, ya que la ayuda aún no se ha detallado públicamente.

“El presidente Biden también subrayó que la asistencia económica de Estados Unidos ayudará a mantener la estabilidad financiera, reconstruir la infraestructura crítica tras los ataques rusos y apoyar las reformas a medida que Ucrania avanza en el camino de la integración euroatlántica”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La legislación relacionada con Ucrania también permite a Biden confiscar y vender activos rusos y dar dinero a Kiev para financiar la reconstrucción del país, una medida que ya ha sido aprobada por otros países del G7.

Ayuda militar a Ucrania: ¿qué hacer para que les llegue cuánto antes?

El comunicado de la Casa Blanca confirma que Biden le prometió a Zelensky que su administración "proporcionará rápidamente nuevos e importantes paquetes de asistencia de seguridad para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania en el campo de batalla y la defensa aérea”.

Para que sea más ágil, este lote de armas se proporcionará a través de la autoridad de retirada presidencial, o PDA, que permite retirar sistemas y municiones de los arsenales estadounidenses existentes para enviarlos de forma urgente al frente de guerra. Algunas de esas municiones ya están en Europa, por lo que podrían pasar muy rápidamente a las fuerzas ucranianas.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato con la agencia AP, gracias a ese mecanismo muchas armas se entregarán en cuestión de días al frente de guerra en Ucrania, aunque otros artículos podrían tardar más en llegar.

Entre lo que se espera antes se encuentran los proyectiles de 155 mm y otras artillerías, junto con algunas municiones de defensa aérea, que ya están almacenados en Europa, detalló la agencia AP citando a un funcionario que habló bajo anonimato.

Más de 20,000 millones de dólares del proyecto de ley están destinados a reponer las existencias militares estadounidenses agotadas por haber sido enviadas a Ucrania.

Desde que comenzó la invasión rusa, en febrero de 2022, Estados Unidos ha enviado más de 44,000 millones de dólares en armas, mantenimiento, entrenamiento y repuestos a Ucrania.

Con información de AP y AFP.

