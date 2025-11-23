Ucrania y sus aliados europeos se reúnen en Ginebra para discutir el plan de paz propuesto por Trump, que favorece a Moscú

Video Plan de paz en Ucrania propuesto por Trump: ¿En qué consiste y cuál es la reacción de Zelensky?

Altos enviados europeos y ucranianos se reunieron este domingo en Ginebra antes de las conversaciones con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre la propuesta de Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El jefe de la delegación ucraniana, el jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak, escribió en redes sociales que celebraron su primera reunión con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia y Alemania. Los aliados se han alineado con Kiev en un intento de revisar el plan, que se considera favorable a Moscú.

Se esperaba que Rubio se uniera a las conversaciones junto al secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

"La próxima reunión es con la delegación estadounidense. Estamos en un clima muy constructivo", dijo Yermak. "Seguimos trabajando juntos para lograr una paz duradera y justa para Ucrania".

El presidente Volodymyr Zelensky dijo que esperaba los resultados de las conversaciones. "Necesitamos un resultado positivo para todos", señaló.

"Los equipos ucraniano y estadounidense, y los equipos de nuestros socios europeos, están en contacto estrecho y espero de verdad que haya un resultado. Hay que detener el derramamiento de sangre y garantizar que la guerra no vuelva a encenderse", escribió este domingo en Telegram.

Ucrania y sus aliados rechazan ceder territorios, como pide el plan de Trump

El plan de 28 puntos elaborado por EEUU para poner fin a casi cuatro años de guerra ha provocado alarma en Kiev y en las capitales europeas. Zelensky ha dicho que su país podría enfrentarse a una decisión brutal entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita.

El proyecto cede ante muchas de las exigencias rusas que Zelensky ha rechazado en repetidas ocasiones, incluida la entrega de amplias zonas de territorio. El presidente ucraniano ha prometido que su pueblo "siempre defenderá" su hogar.

Antes de las conversaciones de este domingo, Alice Rufo, secretaria de Estado delegada en el Ministerio de Defensa francés, declaró a France Info que entre los puntos clave estaba la limitación impuesta al ejército ucraniano, que describió como "una restricción a su soberanía".

"Ucrania debe poder defenderse", afirmó. "Rusia quiere la guerra, y de hecho ha iniciado guerras muchas veces en los últimos años".



Hablando el sábado ante la prensa frente a la Casa Blanca, Trump dijo que la propuesta estadounidense no era su "oferta final".

"Quiero llegar a la paz. Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debió existir", dijo. "De una forma u otra, tenemos que ponerle fin".

Trump no explicó qué quería decir con que el plan no era su oferta final, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de aclaración.

Comentarios atribuidos a Marco Rubio generan confusión

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este domingo que Varsovia estaba dispuesta a trabajar en el plan junto a líderes de Europa, Canadá y Japón, pero añadió que "sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde se elaboró".

Algunos legisladores estadounidenses afirmaron el sábado que Rubio había descrito el plan como una "lista de deseos" rusa más que como una propuesta liderada por Washington.

Un grupo bipartidista de senadores dijo en una conferencia de prensa que hablaron con Rubio sobre el plan de paz después de que este los contactara mientras viajaba a Ginebra. El senador independiente por Maine, Angus King, aseguró que Rubio les dijo que el plan "no era el plan de la administración" sino una "lista de deseos de los rusos".

Un portavoz del Departamento de Estado negó esa versión y la calificó de "rotundamente falsa".

El propio Rubio dio luego el paso inusual de insinuar en redes que los senadores estaban equivocados, pese a que ellos dijeron que él era la fuente. El secretario de Estado insistió en que Washington era responsable de una propuesta que desde el principio sorprendió por ser tan favorable a Moscú.

Posibilidad de nuevas conversaciones

Mientras tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el lunes mantendrá una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. Explicó que hablaría con él sobre reactivar el acuerdo de julio de 2022 que permitía a Ucrania exportar grano de forma segura por el mar Negro.

El acuerdo se mantuvo vigente hasta el año siguiente, cuando Putin se negó a renovarlo, alegando que no se había cumplido un acuerdo paralelo destinado a eliminar obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.

"Tuvimos la iniciativa del corredor de grano para abrir el camino hacia la paz", dijo Erdogan. "Lamentablemente, solo logramos un éxito parcial. Mañana le pediré a Putin que retome la iniciativa".

Este nuevo impulso diplomático llega pocos días después de que Erdogan se reuniera con Zelensky en Ankara.

