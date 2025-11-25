Ucrania acepta el plan de paz de EEUU a falta de algunos "detalles menores" que resolver: CBS News
Un funcionario estadounidense y el asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, dijeron a CBS News que se había alcanzado un entendimiento común sobre una propuesta de paz, pero que todavía quedaban algunos detalles por resolver.
El gobierno de Ucrania "ha aceptado un acuerdo de paz" con "algunos detalles menores que ajustar", dijo este martes un funcionario de EEUU a CBS News, en referencia al plan propuesto por la administración Trump para poner fin a la guerra con Rusia, que ya dura casi cuatro años.
Tanto el funcionario estadounidense citado sin identificar por CBS News como el asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, confirmaron a la cadena que se había alcanzado un entendimiento común sobre una propuesta, pero que todavía quedaban algunos detalles por resolver.
Umerov agregó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría viajar a Washington antes de que termine el mes para ultimar un acuerdo.
La noticia se conoce este martes, mientras el secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, se encuentra en Abu Dabi para conversaciones con Rusia sobre el tema, y después de que Moscú y Kiev intercambiaran intensos ataques aéreos que dejaron al menos nueve muertos en total.
Más información en breve.