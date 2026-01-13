Protestas Un alto cargo del gobierno de Irán sube a 2,000 el balance de fallecidos en las protestas Tras dos semanas de intensas protestas por la situación de la economía, el gobierno de Irán por primera vez reconoce un alto número de fallecidos. Trump anunció una represalia en forma de aranceles.



Video Crece tensión en Irán: 538 personas han muerto en protestas contra el régimen, según activistas

Un alto cargo del gobierno de Irán reconoció este martes que han muerto unas 2,000 personas en las protestas que hace dos semanas se desataron contra el alto costo de la vida pero que se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático.

Se trata de la primera vez que una autoridad de la República Islámica reconoce un alto número de muertos en la represión de las manifestaciones. La prensa estatal incluye en el balance a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.

Los iraníes, que el lunes pudieron llamar al extranjero por primera vez desde que las autoridades interrumpieron las comunicaciones hace unos días, describieron un fuerte despliegue de seguridad en Teherán, con edificios oficiales incendiados, cajeros automáticos vandalizados y poca gente en las calles.

El presidente Donald Trump, que ha amenazado con una intervención militar en Irán, anunció este martes en su red social Truth Social un arancel del 25% para los países que comercian con Teherán.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos Trading Economics citada por AFP. Pekín respondió que protegerá sus "legítimos derechos e intereses".

¿Pueden las protestas en Irán hacer caer el régimen?

Los analistas consultados por la AFP se mantienen todos extremadamente prudentes sobre el desenlace de estas manifestaciones, debido a la unidad que han demostrado hasta ahora las autoridades.

Sin embargo, señalan que las protestas se intensifican de manera constante desde su inicio el 28 de diciembre.

"Estas manifestaciones representan sin duda el desafío más serio al que se ha enfrentado la República Islámica en años, tanto por su magnitud como por sus reivindicaciones políticas cada vez más explícitas", estima Nicole Grajewski, profesora del Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences Po en París.

"Este movimiento es diferente porque sintetiza todos los movimientos anteriores: las revueltas económicas, las revueltas por la igualdad entre mujeres y hombres, las revueltas estudiantiles y las revueltas de las clases medias, que hoy están desclasadas", observa por su parte Clément Therme, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Iraníes.

Para Jason Brodsky, director de United Against a Nuclear Iran, estas manifestaciones son "históricas" y cuanto más duran, "más inyectan inestabilidad en el corazón del régimen".

Con información de AFP.