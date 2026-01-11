Protestas Más de 530 muertos en las protestas en Irán, según activistas De los fallecidos, 490 serían manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, señaló la organización, que advirtió que la cifra probablemente aumentará.

Video ¿Qué está pasando en Irán? Estas son las claves para entender las protestas

El número de muertos por la represión de las protestas a nivel nacional en Irán se disparó este domingo hasta al menos 538 personas, según activistas citados por la agencia AP.

Más de 10,600 personas han sido detenidas, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en EEUU.

De los fallecidos, 490 serían manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, señaló la organización, que advirtió que la cifra probablemente aumentará.

Con internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar la magnitud de las protestas desde el extranjero se ha vuelto cada vez más difícil.

El grupo activista, que se apoya en redes de activistas dentro de Irán que contrastan la información, ha ofrecido cifras precisas en anteriores oleadas de disturbios en la República Islámica.

El Gobierno iraní no ha proporcionado datos oficiales globales sobre las víctimas de las protestas. La AP no ha podido verificar de forma independiente el número de muertos, dado que el acceso a internet y las llamadas internacionales están siendo bloqueadas en Irán

Irán advierte que los ejércitos de EEUU e Israel serían "objetivos legítimos" si atacan Irán por las protestas

El presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo que las tropas de EEUU e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica por las protestas que sacuden el país, tal y como ha amenazado el presidente Donald Trump.

Mohammad Bagher Qalibaf lanzó la advertencia en medio de las protestas en todo el país, que desafían a la teocracia iraní, y que ya superan las dos semanas de duración.

Desde el exterior, existe el temor de que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad iraníes para lanzar una represión sangrienta.

Trump expresó su apoyo a los manifestantes y escribió en redes sociales que “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡EEUU está listo para ayudar!!!”. The New York Times y The Wall Street Journal informaron la noche del sábado, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, que Trump había recibido opciones militares para un ataque contra Irán, aunque aún no había tomado una decisión final.

La televisión estatal iraní transmitió en directo la sesión parlamentaria. Qalibaf, un dirigente de línea dura que se ha postulado en el pasado a la presidencia, pronunció un discurso elogiando a la policía y a la Guardia Revolucionaria, en particular a la milicia voluntaria Basij, por haberse “mantenido firmes” durante las protestas.

A continuación, lanzó amenazas directas contra Israel —al que se refirió como “el territorio ocupado”— y contra el Ejército de EEUU, incluso con la posibilidad de un ataque preventivo.

“En caso de un ataque contra Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares estadounidenses, bases y barcos en la región serán nuestros objetivos legítimos”, afirmó Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de los hechos y actuaremos ante cualquier indicio objetivo de una amenaza”.

Diputados iraníes se abalanzaron sobre la tribuna del Parlamento gritando: “¡Muerte a EEUU!”.

No está claro hasta qué punto Irán habla en serio sobre lanzar un ataque, especialmente después de que sus defensas aéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

El Ejército de EEUU ha asegurado que en Oriente Medio está “posicionado con fuerzas que cubren todo el espectro de capacidades de combate para defender a nuestras tropas, socios, aliados y los intereses de EEUU”. Irán atacó en junio a fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, mientras que la Quinta Flota de la Marina estadounidense, con base en la región, está estacionada en el reino insular de Baréin.

Israel, por su parte, está “observando de cerca” la situación entre EEUU e Irán, según un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a declarar a la prensa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló durante la noche con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre diversos asuntos, entre ellos Irán, añadió la fuente.

“El pueblo de Israel, el mundo entero, observa con asombro el tremendo heroísmo de los ciudadanos de Irán”, declaró Netanyahu, conocido desde hace años por su postura dura frente a Teherán.

Protestas en Teherán y Mashhad

Videos difundidos en internet desde Irán, probablemente mediante transmisores satelitales Starlink, parecían mostrar a manifestantes concentrándose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Allí, al parecer, las autoridades cortaron calles, mientras los manifestantes agitaban sus teléfonos móviles encendidos. Otros golpeaban objetos metálicos y se escuchaban fuegos artificiales.

“El patrón de las protestas en la capital ha adoptado en gran medida la forma de concentraciones dispersas, breves y cambiantes, una estrategia moldeada en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, señaló la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. “Se recibieron informes sobre drones de vigilancia sobrevolando las zonas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los puntos de protesta, lo que indica un control y monitoreo continuos”.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, a unas 450 millas al noreste de Teherán, imágenes parecían mostrar a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. También se registraron protestas en Kerman, a unas 500 millas al sureste de la capital.

La televisión estatal iraní mostró este domingo por la mañana a corresponsales en las calles de varias ciudades para exhibir zonas tranquilas, con una fecha visible en pantalla. Teherán y Mashhad no fueron incluidas.

La retórica del Gobierno también se endureció este domingo. Ali Larijani, alto funcionario de seguridad, acusó a algunos manifestantes de “matar personas o quemarlas, algo muy similar a lo que hace ISIS”, en referencia al grupo Estado Islámico.

La televisión estatal emitió funerales de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos, mientras informaba que otros seis habían muerto en Kermanshah. En la provincia de Fars, la violencia dejó 13 muertos, y en la provincia de Jorasán del Norte murieron siete miembros de las fuerzas de seguridad, añadió. También mostró una camioneta cargada de cuerpos en bolsas y, posteriormente, una morgue.

Incluso el presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, que había intentado rebajar la tensión antes de que las protestas estallaran con fuerza en los últimos días, adoptó un tono más duro en una entrevista emitida este domingo.

“La gente tiene preocupaciones, debemos sentarnos con ellos y, si es nuestro deber, resolverlas”, dijo Pezeshkian. “Pero el deber superior es no permitir que un grupo de alborotadores venga a destruir a toda la sociedad”.

Más protestas previstas para este domingo

El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, pidió en su mensaje más reciente que los manifestantes volvieran a salir a las calles este domingo.

En algunas protestas se han escuchado consignas a favor del sha, aunque no está claro si se trata de apoyo directo a Pahlavi o del deseo de regresar a la etapa previa a la Revolución Islámica de 1979. El respaldo de Pahlavi a Israel —y el apoyo recibido desde ese país— ha generado críticas en el pasado, especialmente tras la guerra de 12 días.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se cotiza por encima de 1.4 millones por dólar, mientras la economía del país se ve asfixiada por las sanciones internacionales, en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y evolucionaron hacia llamados directos que desafían a la teocracia iraní.