Aranceles

Trump impone arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán

La orden tiene vigencia inmediata y es de carácter "definitivo", informó el mandatario estadounidense.

Univision
Video Tensión entre EEUU y Cuba: Trump lanza advertencia al régimen de La Habana y esto debes saber

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 12 de enero que cualquier país que realice negocios con Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los intercambios que realicen con Estados Unidos.

La o rden tiene vigencia inmediata y es de carácter "definitivo", informó el mandatario estadounidense vía la red social Truth.

Abren puerta a negociación Estados Unidos-Irán

Esta medida tiene lugar luego de que ayer el presidente estadounidense afirmara que Irán propuso negociaciones tras la amenaza de atacar la República Islámica por la represión contra las manifestaciones.

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una amplia gama de posibles respuestas contra Irán por cómo ha reaccionado contra la ola de manifestaciones comenzada a finales del año pasado ante la crisis económica por la que atraviesa el país.

¿Qué probabilidad hay de un ataque de Estados Unidos a la República Islámica?

“El ejército lo está considerando, y estamos viendo algunas opciones muy fuertes”, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche a bordo del Air Force One.

Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalia de Irán, sostuvo:

Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes
Trump afirmó que su gobierno está en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que antes podría actuar, ya que los reportes muestran un aumento en el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

