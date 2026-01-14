Ejército de los Estados Unidos

Evacúan base militar de EEUU en Catar tras declaraciones de Irán

Parte del personal en una base militar estadounidense en Catar recibió órdenes de evacuar.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video "El conflicto no trae nada bueno": ecos de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Parte del personal en una base militar estadounidense en Catar recibió órdenes de evacuar para este miércoles por la noche, luego que un alto funcionario en Irán mencionó un ataque iraní anterior en ese lugar, según reveló un funcionario de Estados Unidos.

El funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles, describió la medida en la base aérea de Al Udeid en Catar como de precaución. No quiso dar más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional o obligatoria, si afectaba militares o civiles o el número de personas aconsejadas a salir, al citar la necesidad de seguridad operativa.

PUBLICIDAD

Más sobre Irán

Un alto cargo del gobierno de Irán sube a 2,000 el balance de fallecidos en las protestas
2 mins

Un alto cargo del gobierno de Irán sube a 2,000 el balance de fallecidos en las protestas

Mundo
Más de 530 muertos en las protestas en Irán, según activistas
7 mins

Más de 530 muertos en las protestas en Irán, según activistas

Mundo
Irán endurece la represión y corta el acceso a internet en medio de masivas protestas
2 mins

Irán endurece la represión y corta el acceso a internet en medio de masivas protestas

Mundo
Irán y Arabia Saudita acuerdan retomar relaciones diplomáticas, tras siete años de ruptura
2 mins

Irán y Arabia Saudita acuerdan retomar relaciones diplomáticas, tras siete años de ruptura

Mundo
Rusia busca comprar armas a Corea del Norte para la invasión de Ucrania
2 mins

Rusia busca comprar armas a Corea del Norte para la invasión de Ucrania

Mundo
Irak e Irán cubiertos de polvo naranja: las impresionantes imágenes de las tormentas de arena
12 fotos

Irak e Irán cubiertos de polvo naranja: las impresionantes imágenes de las tormentas de arena

Mundo
Irán se atribuye la responsabilidad de una descarga de misiles cerca del consulado de EEUU en Irak
4 mins

Irán se atribuye la responsabilidad de una descarga de misiles cerca del consulado de EEUU en Irak

Mundo
Misiles y banderas estadounidenses en llamas: Irán está más cerca de tener una bomba nuclear
0:51

Misiles y banderas estadounidenses en llamas: Irán está más cerca de tener una bomba nuclear

Mundo
Ataques aéreos de Estados Unidos apuntan a milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak
2 mins

Ataques aéreos de Estados Unidos apuntan a milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak

Mundo
Irán consideró atacar una base militar en Washington y matar a un general estadounidense: AP
3 mins

Irán consideró atacar una base militar en Washington y matar a un general estadounidense: AP

Mundo

En respuesta, Catar dijo que tales medidas se estaban "llevando a cabo en respuesta a las tensiones regionales actuales".

"La oficina de prensa reafirma que el Estado de Catar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y protección de sus ciudadanos y residentes como una prioridad principal, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica e instalaciones militares", indicó la oficina de prensa de Catar en X.

¿Por qué la evacuación en Qatar y por qué el posible ataque de Irán a la base de Estados Unidos?

Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en Irán y luego de que el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a realizar acciones militares en ese país en apoyo a los manifestantes.

La base, que alberga a miles de militares norteamericanos, fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares.

Ningún personal estadounidense o qatarí resultó herido, señaló el Comando Central del ejército estadounidense, señalando que las dos fuerzas trabajaron juntas para defender la base.

Mira también:

Relacionados:
Ejército de los Estados Unidos