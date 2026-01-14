Evacúan base militar de EEUU en Catar tras declaraciones de Irán
Parte del personal en una base militar estadounidense en Catar recibió órdenes de evacuar.
Parte del personal en una base militar estadounidense en Catar recibió órdenes de evacuar para este miércoles por la noche, luego que un alto funcionario en Irán mencionó un ataque iraní anterior en ese lugar, según reveló un funcionario de Estados Unidos.
El funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles, describió la medida en la base aérea de Al Udeid en Catar como de precaución. No quiso dar más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional o obligatoria, si afectaba militares o civiles o el número de personas aconsejadas a salir, al citar la necesidad de seguridad operativa.
En respuesta, Catar dijo que tales medidas se estaban "llevando a cabo en respuesta a las tensiones regionales actuales".
"La oficina de prensa reafirma que el Estado de Catar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y protección de sus ciudadanos y residentes como una prioridad principal, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica e instalaciones militares", indicó la oficina de prensa de Catar en X.
¿Por qué la evacuación en Qatar y por qué el posible ataque de Irán a la base de Estados Unidos?
Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en Irán y luego de que el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a realizar acciones militares en ese país en apoyo a los manifestantes.
La base, que alberga a miles de militares norteamericanos, fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares.
Ningún personal estadounidense o qatarí resultó herido, señaló el Comando Central del ejército estadounidense, señalando que las dos fuerzas trabajaron juntas para defender la base.
