EE.UU. Trump asegura que Irán propuso negociaciones tras amenaza de acción militar de EEUU El presidente Donald Trump afirma que Irán se puso en contacto con Estados Unidos y propuso negociaciones después de que él amenazara con tomar medidas en respuesta a la represión de los manifestantes en el país de Oriente Medio.

Video ¿Qué está pasando en Irán? Estas son las claves para entender las protestas

El presidente Donald Trump, dijo el domingo que los líderes de Irán habían llamado para "negociar" tras sus amenazas de acción militar en medio de las protestas masivas contra el Gobierno en la república islámica.

"Los líderes de Irán llamaron" ayer, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, y añadió que "se está organizando una reunión... Quieren negociar".

Sin embargo, Trump añadió que "quizá tengamos que actuar antes de la reunión".

Una serie de protestas en distintos lugares de Irán han dejado más de 540 muertos, según activistas, incluyendo casi 50 miembros de las fuerzas de seguridad. Las detenciones en las manifestacion es superan las 10,600 personas.

El presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo que las tropas de EEUU e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica por las protestas que sacuden el país, tal y como ha amenazado el presidente Donald Trump.

Mohammad Bagher Qalibaf lanzó la advertencia en medio de las protestas en todo el país, que desafían a la teocracia iraní, y que ya superan las dos semanas de duración.

Desde el exterior, existe el temor de que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad iraníes para lanzar una represión sangrienta.

Trump expresó su apoyo a los manifestantes y escribió en redes sociales que “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡EEUU está listo para ayudar!!!”. The New York Times y The Wall Street Journal informaron la noche del sábado, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, que Trump había recibido opciones militares para un ataque contra Irán, aunque aún no había tomado una decisión final.

El gobierno de Teherán describió la lucha contra lo que ha denominado "disturbios" como una "batalla de resistencia nacional iraní contra Estados Unidos y el régimen sionista", utilizando el término que emplea el liderazgo clerical para referirse a Israel, país que la República Islámica no reconoce.

El presidente Masoud Pezeshkian instó a la población a participar en una "marcha nacional de resistencia" con manifestaciones en todo el país el lunes para denunciar la violencia, que según el Gobierno fue perpetrada por "delincuentes terroristas urbanos", informó la televisión estatal.

La AP no ha podido verificar de forma independiente el número de muertos, dado que el acceso a internet y las llamadas internacionales están siendo bloqueadas en Irán.

El hijo del derrocado sha de Irán, que reside en Estados Unidos, instó el domingo a los funcionarios públicos y a las fuerzas de seguridad iraníes a unirse al creciente movimiento de protesta en la República Islámica.

"Los empleados de las instituciones estatales, así como los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, tienen una opción: ponerse del lado del pueblo y convertirse en aliados de la nación, o elegir ser cómplices de los asesinos del pueblo", publicó Reza Pahlavi en las redes sociales después de que un grupo de derechos humanos afirmara que las autoridades iraníes estaban llevando a cabo "asesinatos en masa" para reprimir los disturbios.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar "impactado" por los reportes de violencia en contra de manifestantes en Irán y llamó al gobierno a que modere su actuar.

Guterres "está impactado por los reportes de violencia y uso excesivo de la fuerza por las autoridades iraníes contra los manifestantes", dijo su portavoz, Stephane Dujarric, en un comunicado.