Cómo seguir con la guerra en Gaza le sirve a Netanyahu para mantenerse en el poder en Israel

La propuesta de alto el fuego anunciada por el presidente Joe Biden ha colocado al primer ministro Benjamín Netanyahu en una encrucijada, y es probable que cualquiera de los dos caminos a seguir termine moldeando el legado del profundamente divisivo líder con más años de servicio en Israel.

El acuerdo de alto el fuego busca poner fin a la guerra de Israel contra Hamas, devolver decenas de rehenes que mantiene la milicia islamista palestina, pacificar la frontera norte con el Líbano y potencialmente avanzar en un acuerdo histórico para normalizar los lazos con Arabia Saudita.

Pero aceptarlo pondría en serio riesgo la coalición de gobierno de Netanyahu, que incluye partidos de extrema derecha, y lo enviaría a la oposición, haciéndolo más vulnerable a una condena en el juicio en su contra por corrupción. Además, la retirada total de las fuerzas israelíes prevista en el acuerdo podría permitir a Hamas cantar victoria y comenzar a trabajar en reconstituirse.

Por otra parte, el rechazo de Netanyahu a la iniciativa podría profundizar el aislamiento internacional de Israel, empeorar los lazos con una administración estadounidense ansiosa por poner fin a la guerra y exponerlo a acusaciones de haber abandonado a los rehenes para salvar su propio pellejo.

Netanyahu expresó reconocimiento por el plan anunciado por Biden, quien a su vez dijo que se trataba de una propuesta israelí. El plan fue compartido con Hamas a través de mediadores. Pero Bibi, como también le llaman al primer ministro, luego pareció contradecir los comentarios de Biden al insistir en que Israel sigue comprometido con el desmantelamiento de las capacidades militares y de gobierno de Hamas y que cualquier conversación sobre un alto el fuego permanente antes de eso sería “un fracaso”.



El lunes criticó que la destrucción de Hamas fuera “parte de la propuesta” y fue citado diciendo en una audiencia parlamentaria a puerta cerrada que Israel se reservaría el derecho de volver a la guerra si no se cumplen sus objetivos.

En cualquier caso, nunca ha estado claro a qué se refieren con la destrucción de Hamas o si algo así es siquiera posible. Biden dijo que Israel había degradado a Hamas hasta el punto de que ya no podía llevar a cabo un ataque al estilo del 7 de octubre, y que al continuar la guerra, Israel corría el riesgo de empantanarse en Gaza.

Pero Netanyahu parece estar buscando una victoria mucho mayor. ¿Por qué?

“El objetivo final de Netanyahu es sobrevivir”

Los críticos de Netanyahu temen que se enroque en el rechazo a cualquier plan de paz para contentar a sus socios ultranacionalistas en el gobierno: el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quienes quieren continuar la guerra, reocupar completamente Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí, ya han prometido abandonar el gobierno si la propuesta anunciada por Biden se cumple.

Los oponentes políticos de Netanyahu han ofrecido una red de seguridad si llega a un acuerdo para liberar a los rehenes, pero es poco probable que lo ayuden a permanecer en el cargo a largo plazo.

“Netanyahu está muy atento a todo lo que Ben-Gvir y Smotrich exigen o amenazan con hacer”, dijo Tal Schneider, un comentarista político israelí. "El objetivo final de Netanyahu es sobrevivir".



El actual gobierno de Netanyahu, formado a finales de 2022 tras cinco elecciones consecutivas, es el más nacionalista y religioso de la historia de Israel. Meses antes de la guerra, impulsó políticas que afianzaron la ocupación israelí de Cisjordania, profundizaron la dependencia de la comunidad judía ultraortodoxa de los subsidios estatales y pusieron en marcha una reforma del sistema judicial que desgarró al país.

Inicialmente, la coalición tenía una estrecha mayoría de 64 sobre 120 escaños en el parlamento de Israel, suficientes para gobernar pero con una fragilidad que mantendría el destino de Netanyahu ligado a los caprichos de cualquiera de los partidos más pequeños que forman el gobierno.

Un veterano de las políticas difíciles

Poco después de que el ataque de Hamas del 7 de octubre desencadenara la guerra en Gaza, Benny Gantz, exjefe militar y principal rival político de Netanyahu, se unió al gobierno en una muestra de unidad. Netanyahu, Gantz y el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, formaron un Gabinete de Guerra de tres hombres para dirigir la ofensiva.

Mazal Mualem, biógrafo de Netanyahu, dijo que ese esfuerzo logró en gran medida dejar de lado a los ultranacionalistas y permitirle a Netanyahu gobernar en un molde más pragmático que ha definido sus 17 años en el cargo, desde la década de 1990.

Mualem señaló la respuesta limitada de Israel a un ataque aéreo de Irán en abril, que Ben-Gvir criticó como “débil”, y a un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes alcanzado con Hamas en noviembre al que Smotrich se había opuesto inicialmente pero luego votó por él.

“A lo largo de los años, Bibi ha aprendido por sí mismo a hacer lo que quiere en entornos políticos difíciles”.

Pero Gantz ha amenazado con abandonar el gobierno a menos que Netanyahu presente un plan para el futuro de Gaza después de la guerra antes del 8 de junio, lo que lo dejaría mucho más dependiente de Smotrich y Ben-Gvir.

La decisión de Netanyahu de seguir adelante con la masiva campaña militar de Israel en Gaza mientras decenas de

rehenes languidecen y mueren en cautiverio lo ha expuesto a feroces críticas de muchos israelíes, incluidas las familias de los cautivos. Miles de personas se han sumado a las protestas masivas semanales.

“El gobierno de Israel ha renunciado a los rehenes”, dijo a la Radio del Ejército israelí Yehi Yehud, que tiene un hijo adulto secuestrado en Gaza. "Bibi, no tienes el permiso ni la validez moral para sacrificarlos en el altar de tu supervivencia política".

Netanyahu: oportunidades y riesgos en el futuro inmediato

La postura de línea dura de Netanyahu también ha pesado mucho en las relaciones de Israel con su aliado más cercano, Estados Unidos, que ha brindado apoyo militar crucial pero muestra exasperación por las víctimas civiles y la falta de planes israelíes realistas de posguerra.



A nivel internacional, esta postura ha expuesto a Israel a acusaciones de genocidio, que niega, y a una posible orden de arresto internacional contra el propio Netanyahu.

En su discurso del viernes, Biden pareció ofrecerle a Netanyahu una salida: reclamar la victoria diciendo que Hamas ya no puede organizar un ataque al estilo del 7 de octubre, regresar a los rehenes y luego trabajar con Estados Unidos y las naciones árabes para construir una nueva arquitectura de seguridad regional. Pero el miedo a perder el poder podría prevalecer.

Netanyahu ha pasado años alimentando la imagen de que solo él puede guiar a Israel a través de sus innumerables desafíos diplomáticos y de seguridad. Ese legado sufrió un duro golpe el 7 de octubre, cuando muchos israelíes lo culparon directamente por la falla de seguridad más devastadora en la historia del país. Las encuestas de opinión pública indican que Netanyahu está detrás de Gantz y tendría dificultades para formar un gobierno si ahora mismo se celebraran elecciones.

A pesar de todas sus amenazas, sus aliados de extrema derecha se encuentran en una situación similar. Probablemente se unirían a él en la oposición si se celebran elecciones anticipadas, perdiendo el poder que les ha otorgado sobre la policía israelí y la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania.

Si Netanyahu puede mantener unida su coalición hasta las próximas elecciones previstas para 2026, podría rehabilitar su imagen. Sus cifras en las encuestas ya han comenzado a subir desde los puntos más bajos en los que llegaron después del 7 de octubre, ya que se presentó como resistiendo la presión internacional para poner fin a la guerra.

Aviv Bushinsky, exasesor de Netanyahu, dijo que la toma de decisiones del primer ministro en tiempos de guerra tiene menos que ver con la supervivencia política inmediata y más con asegurar un legado que no se vea completamente eclipsado por los hechos del 7 de octubre. Eso requiere algún tipo de victoria sobre Hamas.

"Desde una perspectiva histórica, la única opción de Netanyahu es llegar hasta el final", afirmó. Ben-Gvir y Smotrich “le están ayudando a llegar a ese destino, a mantenerse a flote”.

