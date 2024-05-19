Divisiones en el gabinete de guerra israelí por el futuro de Gaza: el ultimátum de uno de sus miembros a Netanyahu

Video Estas son las protestas contra la guerra en Gaza que se vivieron en las graduaciones universitarias

Benny Gantz, un popular miembro centrista del llamado gabinete de guerra de Israel, de solo tres miembros, amenazó el sábado con dimitir del gobierno si no adopta un nuevo plan dentro de tres semanas para la guerra en Gaza, una decisión que dejaría al primer ministro Benjamín Netanyahu aún más dependiente de sus aliados de extrema derecha.

El anuncio profundiza la división en el liderazgo de Tel Aviv a más de siete meses de una guerra en la que Israel aún no ha logrado sus objetivos de desmantelar a Hamas y devolver a decenas de rehenes secuestrados en el ataque del grupo militante del 7 de octubre.

Gantz detalló un plan de seis puntos que incluye el regreso de los rehenes, poner fin al gobierno de Hamas, desmilitarizar la Franja de Gaza y establecer una administración internacional de los asuntos civiles con la cooperación estadounidense, europea, árabe y palestina.

El plan también apoya los esfuerzos para normalizar las relaciones con Arabia Saudita y ampliar el servicio militar a todos los israelíes. Dio como fecha límite el 8 de junio. "Si eliges el camino de los fanáticos y llevas a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a renunciar al gobierno", declaró.

En un comunicado, Netanyahu respondió diciendo que Gantz había decidido emitir un ultimátum al primer ministro en lugar de a Hamas, y calificó sus condiciones de “eufemismos” para la derrota de Israel.

Gantz, un antiguo rival político de Netanyahu, se unió a su coalición y al gabinete de guerra en los primeros días tras el ataque, en un gesto de unidad nacional. Su partida dejaría a Netanyahu a expensas de los aliados de extrema derecha que creen que Israel debería ocupar Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí.

Gantz habló días después de que el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el tercer miembro del Gabinete de Guerra, dijera que no permanecería en su cargo si Israel decidía volver a ocupar Gaza y pidiera al gobierno que haga planes para una administración palestina.

Netanyahu ha dicho que Israel mantendrá un control de seguridad indefinido sobre Gaza y se asociará con los palestinos locales que no estén afiliados a Hamas ni a la Autoridad Palestina respaldada por Occidente, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada por Israel. Pero Netanyahu ha dicho que es imposible planificar una autoridad de posguerra de ese tipo antes de que Hamas sea derrotado.

En lo que fue visto como un golpe al primer ministro, Gantz dijo que “las consideraciones personales y políticas han comenzado a penetrar en el lugar santísimo de la seguridad de Israel”.

Las críticas a Netanyahu

Netanyahu está bajo una presión creciente en múltiples frentes. Los partidarios de la línea dura quieren que siga adelante la ofensiva militar contra Rafah, la ciudad más meridional de Gaza. El principal aliado, Estados Unidos y otros, advierten contra la ofensiva en una ciudad donde se había refugiado más de la mitad de la población de Gaza, de 2.3 millones (cientos de miles han huido ahora) y amenazan con reducir el apoyo a la crisis humanitaria y la hambruna en el enclave palestino.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, de visita en la región, tenía previsto reunirse este domingo con Netanyahu, quien ha declarado que Israel “se mantendrá solo” si fuera necesario.

Los críticos de Netanyahu acusan al primer ministro de intentar prolongar la guerra para evitar nuevas elecciones , acusaciones que él niega. Las encuestas sugieren que Gantz es el candidato más probable para ser el próximo primer ministro. Eso expondría a Netanyahu a ser procesado por cargos de corrupción de larga data.

Muchos israelíes, angustiados por la situación de los rehenes, acusan a Netanyahu de anteponer los intereses políticos a todo lo demás, y quieren un acuerdo para detener los combates. Hubo una nueva frustración el viernes cuando el Ejército dijo que sus tropas en Gaza encontraron los cuerpos de tres rehenes asesinados por Hamas el 7 de octubre. Israel anunció el sábado el descubrimiento del cuerpo de un cuarto rehén.

Miles de israelíes volvieron a manifestarse el sábado por la noche para exigir un acuerdo junto con nuevas elecciones. Algunos policías de Tel Aviv respondieron con cañones de agua.

“Este gobierno está llevando al país a lugares a los que no quiero que vaya mi país”, dijo un manifestante, Noam Fagi.

Las últimas conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza, mediadas por Catar, Estados Unidos y Egipto, han dado poco resultado.

Al menos 27 muertos en el centro de Gaza por ataque israelí

Un ataque aéreo israelí mató a 27 personas en el centro de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, mientras los combates con Hamas se extendieron por todo el norte este domingo.

El ataque fue perpetrado en Nuseirat, un campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza que se remonta a la guerra árabe-israelí de 1948. Fueron asesinadas 10 mujeres y siete niños, según los registros del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en la cercana Deir al- Balah, que recibió los cuerpos.

Otro ataque en una calle de Nuseirat mató a cinco personas, según el servicio de emergencia de la Media Luna Roja Palestina. En Deir al-Balah, un ataque mató a Zahed al-Houli, un alto oficial de la policía dirigida por Hamas, y a otro hombre, según el hospital.

Los palestinos informaron de más ataques aéreos e intensos combates en el norte de Gaza, que ha estado en gran medida aislada por las tropas israelíes durante meses y donde el Programa Mundial de Alimentos dice que se está produciendo una hambruna.

Un nuevo esfuerzo para entregar la ayuda que Gaza necesita desesperadamente pareció fracasar el sábado. Varios tanques israelíes hicieron disparos de advertencia en un aparente intento de despejar el camino para los camiones que transportaban suministros de alimentos desde un nuevo muelle construido en Estados Unidos. Un palestino murió en el lugar, según periodistas de la agencia The Associated Press. Cientos de palestinos se reunieron alrededor de los camiones detenidos y se llevaron cajas.

Palestinos se abalanzaron el sábado sobre los camiones cargados con ayuda humanitaria traída a través de un muelle construido por EEUU. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



La Defensa Civil dijo que los ataques alcanzaron varias casas cerca del hospital Kamal Adwan en Beit Lahiya, matando al menos a 10 personas. Las imágenes publicadas por los rescatistas los mostraban tratando de sacar el cuerpo de una mujer de los escombros mientras las explosiones resonaban de fondo.

En el cercano campo de refugiados urbano de Jabaliya, los residentes informaron de una fuerte ola de artillería y ataques aéreos. "La situación es muy difícil", dijo Abdel-Kareem Radwan, de 48 años. Agregó que todo el lado oriental se ha convertido en una zona de batalla donde los aviones de combate israelíes "atacan a todo lo que se mueve".

Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil, dijo que los rescatistas habían recuperado al menos 150 cadáveres, más de la mitad de ellos mujeres y niños, desde que Israel lanzó la operación en Jabaliya la semana pasada, y que alrededor de 300 viviendas han quedado completamente destruidas.

