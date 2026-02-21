Noticias

Más de 1,500 presos políticos solicitaron amnistía a través de nueva ley en Venezuela

Te contamos en qué consiste la nueva ley de amnistía en Venezuela y para quiénes aplica y para quiénes no

Por:N+ Univision
Histórica ley de Amnistía genera expectativa máxima en Venezuela, ¿a quiénes beneficia?

Este sábado 21 de febrero, el jefe del parlamento dijo que más de 1500 presos políticos solicitaron amnistía a través de la nueva ley en Venezuela.

El diputado Jorge Rodríguez mencionó que en este momento se están dando cientos de liberaciones.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, tan solo el sábado 21 de febrero van 80 excarcelaciones en Caracas.

El diputado Jorge Arreaza dijo que el Ministerio Público les había dicho a los tribunales otorgar el beneficio a 379 personas.

También, Delcy Rodríguez, mencionó que la liberación es un proceso y que se hará de forma permanente.

Cabe mencionar que miles de familias acampan afuera de los centros de reclusión desde que la presidente interina anunció las excarcelaciones con libertad condicional.

En la primera ronda se benefició a 448 presos. Sin embargo, las personas que fueron excarceladas esperan que sus casos sean analizados y estudiados para que se pueda llegar a una mejor conclusión.

Ley de amnistía aprobada en Venezuela genera preocupación en inmigrantes en EEUU; esta es la razón

¿De qué trata la ley de amnistía de Venezuela?

La mandataria Rodríguez tomó el poder con la captura de Nicolás Maduro el pasado tres de enero e impulsó la ley mediante la presión de Washington.

La ley fue aprobada el jueves 19 de febrero y contempla la amnistía para las personas que llegaron a estar en protestas políticas y acciones violentas en el golpe de Estado del 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

El texto de 16 artículos menciona que quedan excluidas las personas que hayan sido encarceladas por rebelión militar. Que no se devolverán los bienes que fueron retirados y que no podrán ejercer cargos públicos, etc.

De igual manera, no se señalan con exactitud los delitos que pueden entrar en la amnistía.

Finalmente, por el momento se continúan analizando las posibles " medidas de gracia o de indulto" para personas que no están amparadas por la ley.


ALM

Venezuela Presos Políticos

