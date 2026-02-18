Venezuela El jefe del Comando Sur de EEUU llega a Venezuela mes y medio después de la captura de Maduro El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EEUU, llegó este miércoles a Caracas para "evaluar el tema de la seguridad" con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Video Chris Wright en Venezuela: EEUU prevé ingresos de 5 mil mdd por crudo venezolano

Bajo un cielo azul y con sonrisas. Así fue la llegada del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a Caracas este miércoles, apenas 45 días después de que fuerzas militares estadounidenses bombardearan la capital venezolana y capturaran al derrocado exmandatario Nicolás Maduro, para trasladarlo a Nueva York y enjuiciarlo por terrorismo y narcotráfico.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela informó de la llegada del alto oficial militar.

Se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Trump, y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos



El Comando Sur es responsable militar de Centro y Sudamérica, así como de partes de los océanos Atlántico y Pacífico, y el mar Caribe.

Video Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, tiene mayores acercamientos con Washington D.C.

Reunión EEUU - Venezuela

PUBLICIDAD

El gobierno venezolano confirmó la presencia de Donovan en Caracas, e informó que mantuvo una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Donovan es otro de los altos funcionarios del gobierno de Trump que llega a Caracas tras la caída de Maduro, luego de visitas del secretario de Energía, Chris Wright, y del director de la CIA, John Ratcliffe.

El presidente Donald Trump asegura que, con la remoción de Maduro, Washington quedó a cargo de Venezuela, algo que ha sido negado en declaraciones por Rodríguez —antigua vicepresidenta de Maduro—, pero que en la práctica parece acercarse a la realidad, tras el vuelco en las relaciones bilaterales y los cambios emprendidos por Rodríguez para abrir el sector petróleo a empresas extranjeras, principalmente de EEUU, mientras se atienden las exigencias de la administración Trump.

Trump ha dedicado palabras amigables a Rodríguez, de quien ha dicho que se puede trabajar con ella. El mandatario estadounidense incluso afirmó que viajará a Caracas, aunque todavía no tiene fecha para ello.

El plan de tres fases, divulgado por el secretario de Estado Marco Rubio con el derrocamiento de Maduro, consiste en la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición a una democracia mediante elecciones libres, entre otras medidas.

Las conversaciones entre las autoridades de EEUU y sus contrapartes venezolanas trataron "particularmente la estabilización de Venezuela", dijo la embajada.

PUBLICIDAD

Ampliación de permisos a petroleras

La piedra angular del plan de Trump para Venezuela es la industria petrolera del país con las mayores reservas del mundo. Por ello, el gobierno interino le ha concedido el control de las exportaciones y los ingresos petroleros venezolanos, mientras realizó una reforma estructural veloz a la ley que rige al sector petrolero y gasífero, para crear condiciones amigables para los inversionistas privados, especialmente de EEUU.

En este sentido, el gobierno de Trump expresó la semana pasada que, en términos prácticos, el embargo petrolero de sanciones contra Venezuela está terminado dentro de los esfuerzos para reactivar el sector con participación de EEUU.

Y dentro de la flexibilización de las sanciones , Washington anunció este miércoles la emisión de la licencia general 50A, que amplía a seis las empresas con autorización para operar dentro del sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó su licencia general emitida la semana pasada, que contenía los nombres de BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell; añadiendo a la francesa Maurel&Prom.

La autorización permite realizar transacciones "relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela" por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

La nueva licencia ampliada establece que cualquier pago de impuestos o regalías sobre el petróleo y el gas se destina a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro, que por el momento están en Catar.

PUBLICIDAD

Con información de AFP

Vea también: