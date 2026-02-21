Irán

Irán eleva tensión: Declara a fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas

Irán anunció este sábado una respuesta recíproca a la Unión Europea que el pasado 19 de febrero designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como "organización terrorista".

Irán declaró este sábado 21 de febrero de 2026 como “organizaciones terroristas” a las fuerzas armadas de todos los países miembros de la Unión Europea, en represalia por apoyar la decisión de Estados Unidos de designar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

A través de X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán respondió a la decisión de los estados miembros de la Unión Europea que el pasado jueves 19 de febrero designó formalmente a las fuerzas armadas iraníes como organización terrorista.

Afirmó que esta decisión es “ilegal e injustificable” y que va en contra de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

El Ministerio iraní indicó que la Guardia Revolucionaria Islámica es uno de los pilares de las fuerzas armadas del país y por tanto, su declaratoria como organización terrorista implica una acción recíproca, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley sobre “Acción Recíproca en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como Organización Terrorista por los EEUU”, que fue aprobada en 2019.

¿Qué países están implicados en la declaratoria?

En ese sentido, indicó que las fuerzas navales y aéreas de todos los países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, están sujetas a la Ley sobre Acción Recíproca.

Por lo tanto, en el marco de la acción recíproca, las identifica y declara como organizaciones terroristas.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

Tensión mundial tras la medida de Irán

Estas acciones tensan aún más las relaciones de Teherán con Estados Unidos y los países de la Unión Europea, en momentos en que la república islámica intensificó pruebas de misiles de largo alcance en el Estrecho de Ormuz.

Con una designación de este tipo, Irán buscaría justificar acciones legales, restricciones diplomáticas o incluso medidas de seguridad más agresivas contra personal o activos europeos en la región. También dificultará cualquier canal de negociación sobre temas sensibles como el programa nuclear iraní, que Estados Unidos ha buscado frenar.

