Irán Iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet En un cruce fronterizo con Irán al este de Turquía muchos han realizado breves incursiones a través de la frontera para sortear los cortes de comunicaciones en la República Islámica durante las protestas de las últimas semanas.

Un cruce fronterizo con Irán en la provincia oriental de Van en Turquía no ha visto una gran afluencia de iraníes en busca de asilo debido a los disturbios en su país, pero muchos sí han realizado breves incursiones a través de la frontera para sortear los cortes de comunicaciones.

El servicio de internet fue bloqueado en Irán desde el 8 de enero, durante las multitudinarias protestas y la violenta represión gubernamental, aunque el sábado, varios testigos dijeron que los mensajes de texto y servicios de internet muy limitados comenzaron a funcionar brevemente en algunas partes de Irán.

Aunque las protestas han disminuido en gran medida y una tensa calma se ha asentado sobre gran parte de Irán, los continuos cortes de comunicaciones han provocado dificultades, particularmente para quienes dependen de internet para trabajar.

Los iraníes pueden entrar a Turquía sin visas, por lo que, para quienes viven en el norte del país o tienen los medios para viajar desde áreas más lejanas, los breves viajes transfronterizos han sido una solución.

Algunos dijeron haber financiado sus viajes vendiendo productos como cigarrillos y té, que son baratos en Irán y tienen un precio más alto en Turquía.

Testimonios sobre las dificultades en Irán

Sami Ranjbar de Teherán, quien volvía a Irán desde Turquía el viernes, dijo que trabaja en el comercio electrónico y se había quedado en Van durante cuatro días para ponerse al día con su negocio.

“Mi trabajo depende de internet, así que me veo obligado a venir aquí para acceder a él y hacer mi trabajo, y luego regresar a Irán para ver cómo se desarrollan las condiciones”, señaló.

“Si se restablece internet, nos quedaremos, si no, nos veremos obligados a salir nuevamente para usar internet, e ir a países vecinos u otros lugares”.

Ali, de 37 años, quien habló bajo la condición de no ser identificado por su nombre completo por razones de seguridad, se dirigía de regreso a Teherán el sábado, tras quedarse en Turquía durante cuatro días. Dijo que viajó con su hermano, que necesitaba usar internet para presentar solicitudes de ingreso a la universidad.

“Muchos de nuestros amigos fueron arrestados en Irán, y algunos de ellos han sido asesinados”, dijo. “Pero debemos regresar a Irán porque nuestra familia y nuestros trabajos están allí”.

La represión de las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán, ha dejado al menos 3,095 personas muertas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

Ali dijo que tenía sentimientos complicados sobre la situación en su país, sin apoyar ni a las autoridades actuales ni a ninguna de las alternativas disponibles.

“Estamos bajo una dictadura, pero también estamos en peligro de guerra por parte de Israel y otros países”, dijo. “No estoy de acuerdo con ser atacado por otros países, pero tampoco estoy de acuerdo en absoluto con mi gobierno”.

Los residentes del área del noreste de Irán, cerca del cruce fronterizo, dijeron que la vida había vuelto casi a la normalidad tras pocos disturbios. El área es conservadora, con una gran población de turcos y azeríes étnicos.

Voces encontradas sobre el origen de las protestas

Muchos viajeros iraníes que vienen del norte dijeron que consideran las protestas en Teherán y otras áreas como algo que tiene poco que ver con ellos, y algunos hicieron eco de las acusaciones del gobierno iraní de que los disturbios fueron sembrados por Estados Unidos e Israel.

“Es cierto que la gente tiene problemas financieros. Pero eso es por las cosas que Estados Unidos e Israel están haciendo”, dijo en turco Milad Soleimani, de 28 años, quien viajó desde la ciudad iraní de Qatur, a 5 millas de la puerta fronteriza, para un día de compras. “La mayoría apoya a su estado. No importa si hay dos millones de partidarios de Pahlavi en una nación de 94 millones”.

Los turcos y azeríes iraníes se oponen en gran medida al príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, quien espera regresar y ha instado a los manifestantes a salir a las calles. Las minorías étnicas fueron reprimidas durante el régimen del padre de Pahlavi, el sha Mohammed Reza Pahlavi, derrocado en la Revolución Islámica de 1979 que dio paso a la actual República Islámica. Muchos iraníes del norte dijeron que preferían la estabilidad bajo el régimen actual en lugar de los disturbios y la ambigüedad.