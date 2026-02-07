Donald Trump Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó el sábado el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo.

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó este sábado el portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en momentos que Washington y Teherán avanzan en las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

"Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Central de Estados Unidos, Jared Kushner (yerno de Trump), y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de Marina a bordo del Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Ala Aérea Embarcada 9, quienes nos mantienen a salvo y respaldan el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza", dijo Witkoff en una publicación en redes sociales.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo este sábado que espera proseguir las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo nuclear "tranquilizador", pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de ataque militar norteamericano.

¿Cómo es el USS Abraham Lincoln?

El portaaviones alberga múltiples escuadrones de aviones, incluidos cazas F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet.

Los destructores traen además cientos de misiles, que podrían incluir docenas de misiles de crucero Tomahawk.

Además del portaaviones y su equipo, el ejército de Estados Unidos informó que el caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ahora tiene presencia en la región.

El capitán Daniel J. Keeler es el comandante del portaaviones, mientras que el capitán Kerry P. Hicks es el oficial ejecutivo y el maestro jefe de comando es Ryan Resurrección.

Se trata del quinto portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, los buques de guerra más grandes del mundo que apoyan y operan aeronaves que atacan objetivos aéreos, a flote y en tierra. Fue puesto en servicio el 11 de noviembre de 1989, construido por Northrop Grumman Shipbuilding.

"El portaaviones y su grupo de ataque también participan en operaciones de seguridad marítima para interceptar amenazas a la marina mercante y prevenir el uso del mar con fines terroristas y de piratería", señala un sitio de la Marina de Estados Unidos.

