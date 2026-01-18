Protestas Reporta agencia activista más de 3 mil 900 muertos en protestas en Irán La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos reportó que más de 3 mil 900 personas ha muerto tras las protestas en Irán que se originaron por la crisis económica y tensiones con Estados Unidos.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, compartió que al menos 3 mil 919 personas han muerto durante una ola de protestas en que arrasó Irán.

El número de muertos supera el de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y evoca el caos que rodeó la revolución de 1979.

La agencia ha sido precisa a lo largo de los años de manifestaciones en Irán, apoyándose en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas.

Las autoridades iraníes no han dado una cifra precisa de muertos, aunque el sábado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que las protestas habían dejado "varios miles" de muertos y culpó a Estados Unidos.

Fue la primera indicación de un líder iraní sobre la magnitud de las víctimas de la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre por la crisis económica de Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dijo que 24 mil 669 manifestantes han sido arrestados durante la represión.

Los funcionarios iraníes han acusado repetidamente a Estados Unidos e Israel de fomentar el malestar en el país.

La tensión con Estados Unidos ha sido alta, y el presidente Donald Trump, ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración descubre que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes antigubernamentales.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en una publicación del domingo en X, culpó a la "antigua enemistad y las sanciones inhumanas" impuestas por Estados Unidos y sus aliados de las dificultades que pueda enfrentar el pueblo iraní.

"Cualquier agresión contra el Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní", escribió.

Durante las protestas, Trump dijo a los manifestantes que “ la ayuda está en camino ” y que su administración “actuaría en consecuencia” si continuaban los asesinatos de manifestantes o si las autoridades iraníes ejecutaban a los manifestantes detenidos.

Pero luego adoptó un tono conciliador, diciendo que los funcionarios iraníes habían “cancelado el ahorcamiento de más de 800 personas” y que “respeto enormemente el hecho de que lo hayan cancelado”.

Un familiar del manifestante iraní detenido Erfan Soltani dijo el domingo que el joven de 26 años goza de buena salud física y pudo ver a su familia días después de que se pospusiera su ejecución prevista.

Somayeh, un pariente cercano de Soltani de 45 años que vive en el extranjero, dijo a AP que a su familia le habían dicho que su ejecución estaría programada para el miércoles, pero que se pospuso cuando llegaron a la prisión en Karaj, una ciudad al noroeste de Teherán.

"Pido a todos que ayuden a garantizar la libertad de Erfan", dijo Somayeh, quien pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por temor a represalias del gobierno, en un mensaje de video.

El sábado, Jamenei calificó a Trump de “criminal” por apoyar las manifestaciones y culpó a Estados Unidos por las víctimas, describiendo a los manifestantes como “soldados de infantería” de Estados Unidos.

Trump, en una entrevista pidió el fin del reinado de casi 40 años de Jamenei, calificándolo de "un hombre enfermo que debería dirigir su país adecuadamente y dejar de matar gente".

No se han reportado protestas en Irán durante días, donde las calles han recuperado una calma precaria. En cambio, algunos iraníes corearon consignas contra Jamenei desde las ventanas de sus casas el sábado por la noche. Los cánticos resonaron en barrios de Teherán, Shiraz e Isfahán, según testigos.

Limitan el internet en Irán

Las autoridades también han bloqueado el acceso a internet desde el 8 de enero.

El sábado, algunos servicios de internet, muy limitados, volvieron a funcionar brevemente.