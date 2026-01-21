Noticias Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico La campeona de ajedrez Mitra Hejazipour dejó Irán luego de aparecer sin velo en una competencia en Moscú

Mitra Hejazipour, campeona de ajedrez de Irán salió del país islámico, está por presentar un libro y ha compartido lo difícil que es vivir en un lugar que tuvo que abandonar y en este momento está práctimente incomunicado.

Cabe destacar que la situación en Irán es sumamente grave por las recientes protestas en las que hay dos bandos, de los cuales se destacan los que se levantaron por las restricciones e imposiciones por parte del régimen, y el otro bando que señala que son infiltrados extranjeros por parte de Israel y Estados Unidos.

Países como Rusia se han ofrecido para mediar en el conflicto que se vive en Irán, mientras presidentes como Donald Trump han mostrado su apoyo abierto a las protestas.

La vida de la ajedrecista después de salir de su país

La campeona relata que, aunque fue bien recibida en Francia y ha conocido personas maravillosas, considera que es muy complicado reconstruir su vida, ya que ya era conocida en Irán.

Mitra Hejazipour dice que apenas consigue comunicarse con su familia tras el recorte del internet, en castigo por las protestas antigubernamentales en su país.

"No he podido contactar con mi familia en Irán desde hace diez días porque internet y el teléfono están cortados", dijo.

¿Por qué no hay internet en Irán?

La República Islámica cortó las comunicaciones el pasado 8 de enero del 2026, en consecuencia de la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida.

También, los grupos de derechos humanos dicen haber comprobado las cifras de al menos varios miles de manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes.

Los días contados para el régimen

Hejazipour considera que los días de la República Islámica están contados porque "el pueblo iraní está cada vez más movilizado y lleno de ira".

La iraní piensa que podría ser mañana o dentro de un año: “El régimen caerá pronto, no puede seguir así".

Cada día cuando despierta tiene la esperanza de que cuando vea su celular, el líder supremo Alí esté muerto y que el régimen haya caído.

Exilio de la ajedrecista

La jugadora de ajedrez menciona que en el año 2019 supo que se tenía que ir de Irán, ya que ya no se sentía en casa.

"Me imaginé arrancándome el velo, pisoteándolo, desgarrándolo, quemándolo", dijo.

Ya en ese momento fue cuando se negó a participar con un velo para cubrir su cabello, como lo exige la República Islámica.

En su libro "La jugadora de ajedrez", Hejazipour relata su infancia en Mashhad, la segunda mayor ciudad de Irán, y su vida como prodigio de este deporte.