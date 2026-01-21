Noticias

Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico

La campeona de ajedrez Mitra Hejazipour dejó Irán luego de aparecer sin velo en una competencia en Moscú

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿A quién beneficia la redistribución de distritos congresionales en el norte de Texas? Te explicamos

Mitra Hejazipour, campeona de ajedrez de Irán salió del país islámico, está por presentar un libro y ha compartido lo difícil que es vivir en un lugar que tuvo que abandonar y en este momento está práctimente incomunicado.

Cabe destacar que la situación en Irán es sumamente grave por las recientes protestas en las que hay dos bandos, de los cuales se destacan los que se levantaron por las restricciones e imposiciones por parte del régimen, y el otro bando que señala que son infiltrados extranjeros por parte de Israel y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Países como Rusia se han ofrecido para mediar en el conflicto que se vive en Irán, mientras presidentes como Donald Trump han mostrado su apoyo abierto a las protestas.

La vida de la ajedrecista después de salir de su país

La campeona relata que, aunque fue bien recibida en Francia y ha conocido personas maravillosas, considera que es muy complicado reconstruir su vida, ya que ya era conocida en Irán.

Mitra Hejazipour dice que apenas consigue comunicarse con su familia tras el recorte del internet, en castigo por las protestas antigubernamentales en su país.

Más sobre Noticias

¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos
1 mins

¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos

Mundo
¿Quién es Michele Tafoya? Perfil de la candidata al Senado por Minnesota
2 mins

¿Quién es Michele Tafoya? Perfil de la candidata al Senado por Minnesota

Mundo
Fotos de las auroras boreales en EE UU: ¿Cuál es el nivel de la tormenta solar hoy?
2 mins

Fotos de las auroras boreales en EE UU: ¿Cuál es el nivel de la tormenta solar hoy?

Mundo
Padre de 'Davinchi', jugador del Getafe, es una de las víctimas mortales del accidente de tren en España
1 mins

Padre de 'Davinchi', jugador del Getafe, es una de las víctimas mortales del accidente de tren en España

Mundo
Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz
1 mins

Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz

Mundo
Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump
2 mins

Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump

Mundo
Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario
1 mins

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario

Mundo
Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela
1 mins

Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Mundo
Otros dos accidentes de trenes en España dejan un muerto y al menos 37 heridos
2 mins

Otros dos accidentes de trenes en España dejan un muerto y al menos 37 heridos

Mundo
Accidente de tren en España: sube a 43 el número de muertos
4 mins

Accidente de tren en España: sube a 43 el número de muertos

Mundo

"No he podido contactar con mi familia en Irán desde hace diez días porque internet y el teléfono están cortados", dijo.

¿Por qué no hay internet en Irán?

La República Islámica cortó las comunicaciones el pasado 8 de enero del 2026, en consecuencia de la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida.

También, los grupos de derechos humanos dicen haber comprobado las cifras de al menos varios miles de manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes.

Los días contados para el régimen

Hejazipour considera que los días de la República Islámica están contados porque "el pueblo iraní está cada vez más movilizado y lleno de ira".

La iraní piensa que podría ser mañana o dentro de un año: “El régimen caerá pronto, no puede seguir así".

PUBLICIDAD

Cada día cuando despierta tiene la esperanza de que cuando vea su celular, el líder supremo Alí esté muerto y que el régimen haya caído.

Exilio de la ajedrecista

La jugadora de ajedrez menciona que en el año 2019 supo que se tenía que ir de Irán, ya que ya no se sentía en casa.

"Me imaginé arrancándome el velo, pisoteándolo, desgarrándolo, quemándolo", dijo.

Ya en ese momento fue cuando se negó a participar con un velo para cubrir su cabello, como lo exige la República Islámica.

En su libro "La jugadora de ajedrez", Hejazipour relata su infancia en Mashhad, la segunda mayor ciudad de Irán, y su vida como prodigio de este deporte.

"Muy pronto intuí que el ajedrez sería un bálsamo para aliviar mi dolor, mi escudo contra las incertidumbres de la vida",finalizó.

Relacionados:
NoticiasAjedrezIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX