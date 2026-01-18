Gobierno de Estados Unidos Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán El presidente de Irán advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, será considerado como una declaración de “guerra total”, luego de las declaraciones de Donald Trump.

Video Ayatolá Jamenei asegura que Trump exagera el impacto de ataques a instalaciones nucleares de Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, será considerado como una declaración de guerra, luego de que el estadounidense Donald Trump sugirió un cambio de régimen.

"Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní", apuntó Pezeshkian en un mensaje en la red X.

Esta respuesta se da a unas horas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que llegó el momento de buscar un nuevo líder para Irán.

Más tarde, el presidente iraní advirtió que cualquier ataque contra el ayatolá provocaría una guerra total.

“Equivaldría a una guerra total con la nación iraní", dijo hoy domingo el presidente Masoud Pezeshkian en una publicación en X.

¿Qué dijo Trump?

Durante una entrevista, Donald Trump dijo abiertamente que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán", tras el mandato de 37 años del ayatolá Alí Jamenei, provocando la reacción del régimen en el medio oriente.

Tensión EEUU e Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha ido en aumento en las últimas semanas, particularmente luego de que Donald Trump dejó entrever su apoyo a las manifestaciones en diversas ciudades de Irán, que hasta el momento han dejado más de 3 mil muertos.

Luego del respaldo de Washington a las manifestaciones, el ayatolá Jamenei culpó al republicano de las muertes, pues afirmó que esos iraníes estaban actuando como “soldados rasos” de Estados Unidos.

Aseguró que tanto Estados Unidos como Israel fueron responsables de incentivar las manifestaciones en Teherán, mientras reconocía la muerte de miles de personas.

TLS