Biden dice que Netanyahu "daña más que lo que ayuda a Israel" con su enfoque sobre Gaza

El paracaídas no se abrió: varias personas mueren en Gaza al caerles paquetes de ayuda humanitaria

El presidente Joe Biden dijo este sábado en una entrevista que Benjamín Netanyahu "daña más que lo que ayuda a Israel" con su actual enfoque sobre la guerra en Gaza, al no hacer más por evitar muertes de civiles palestinos, que ya sobrepasan las 31,000, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

Netanyahu, dijo Biden a CNBC, "debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones tomadas". "En mi opinión, está dañando a Israel más que ayudando a Israel", afirmó.

Biden ha reiterado que la aguda crisis humanitaria que se vive en Gaza y el alto número de muertes civiles puede hacer que Israel pierda el apoyo internacional que inicialmente tuvo. El alto número de palestinos muertos, dijo Biden, “es contrario a lo que Israel representa. Y creo que es un gran error”.

La crítica del presidente estadounidense al líder israelí muestra cómo han crecido las diferencias entre ambos países aliados por la cruenta guerra en Gaza, en donde la situación es cada vez más grave por los continuos ataques de Israel y su asedio total al enclave, que impide la entrada de suministros básicos.

Sin embargo, a pesar de la cada vez más evidente impaciencia de Biden con respecto a la actuación de Netanyahu, el presidente estadounidense reiteró que Israel "tiene derecho a defenderse" y "seguir persiguiendo a Hamas".

El presidente se refirió a una posible invasión israelí a la ciudad de Rafah, en donde se refugia más de 1.3 millones de palestinos, como "una línea roja", a pesar de lo cual dijo que no cortaría el suministro de armas a Tel Aviv, como los interceptores del escudo antimisiles Iron Dome. “Es una línea roja, pero nunca abandonaré a Israel. La defensa de Israel sigue siendo crítica", declaró.



Tras su discurso del Estado de la Unión el jueves, Biden dijo, sin saber que tenía un micrófono encendido, que necestaría tener una reunión de 'Volver a Jesús', una expresión estadounidense que hace referencia a una intervención o ultimátum para que alguien corrija su comportamiento.

Pero a pesar de las críticas cada vez más vocales de Biden, su administración ha rechazado el llamado de muchos activistas a cortar los miles de millones en ayuda militar que Estados Unidos está enviando a Israel.

La defensa de Biden a Israel en el marco de la guerra en Gaza puede costarle caro al líder estadounidense, pues un número considerable de sus votantes más progresistas prefirieron votar en las primarias por la opción 'No comprometido', un mensaje de que puede quedarse sin votos importantes en estados muy disputados en las elecciones de noviembre si mantiene su apoyo incondicional a Tel Aviv.

Mientras, el presidente sigue intentando sostener el difícil papel que ha asumido su administración, de, por un lado, seguir apoyando militarmente a Israel a la vez que provee a Gaza de la tan demandada ayuda humanitaria.

En su discurso del jueves, Biden ordenó al Ejército que construyera un muelle temporal en la costa de Gaza "que pueda recibir grandes barcos que transporten alimentos, agua, medicinas y refugios temporales", lo cual dijo, “permitirá un aumento masivo en la cantidad de asistencia humanitaria que llega a Gaza todos los días”.

Sin embargo, además de ser muy costosa, esa propuesta enfrenta importantes desafíos logísticos y puede llevar más tiempo implementarla que el que tienen los gazatíes para sobrevivir sin alimentos ni medicinas.

Con información de AFP y AP.