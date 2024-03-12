Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

La foto de este niño que murió de hambre es el testimonio gráfico de la crisis humanitaria en Gaza

⚠️ ADVERTENCIA: la imagen puede herir la sensibilidad de algunas personas.


Yazan tenía de 10 años y murió por hambre en un hospital de Gaza en el que lucharon por días para tratar de salvarlo. La foto muestra al niño echado en una cama, demacrado, con los ojos hundidos y las piernas frágiles y consumidas. La imagen se convierte en el rostro del desastre humanitario consecuencia de la guerra en Gaza.

Univision picture
Por:Univision
Video Dejarlos morir de hambre: la táctica de guerra de Israel en Gaza según organizaciones

Yazan al-Kafarna tenía 10 años. Tras casi una semana de tratar de salvarle la vida, murió en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Murió demacrado, murió por una hambruna que empieza a recrudecer en Gaza tras cinco meses de ofensiva de Israel iniciada tras un ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Esta foto muestra al niño palestino de 10 años Yazan al-Kafarna cuando se encontraba en un hospital de Rafah el pasado domingo 3 de marzo de 2024. Yazan murió al día siguiente debido a lo que su médico dijo era un desgaste muscular extremo causado principalmente por falta de alimento. (Foto AP/Hatem Ali)
Esta foto muestra al niño palestino de 10 años Yazan al-Kafarna cuando se encontraba en un hospital de Rafah el pasado domingo 3 de marzo de 2024. Yazan murió al día siguiente debido a lo que su médico dijo era un desgaste muscular extremo causado principalmente por falta de alimento. (Foto AP/Hatem Ali)
Imagen AP

La imagen del niño Yazan fue capturada por el fotógrafo de la agencia AP Hatem Ali. Yazan está tumbado en una cama de hospital, extremadamente débil, consumido, con sus extremidades como las finas ramitas de un árbol pelado y con sus ojos profundamente hundidos en un rostro arrugado hasta el cráneo.

PUBLICIDAD

La imagen se convierte en el rostro del desastre humanitario de la guerra en Gaza.

Más sobre Guerra Israel-Hamas

Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros
7 mins

Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros

Mundo
El incómodo momento en que Trump felicita a Netanyahu por dejar de estar "matando, matando, matando"
0:47

El incómodo momento en que Trump felicita a Netanyahu por dejar de estar "matando, matando, matando"

Mundo
Las espinosas cuestiones pendientes del alto el fuego entre Israel y Hamas tras la liberación de rehenes y prisioneros
7 mins

Las espinosas cuestiones pendientes del alto el fuego entre Israel y Hamas tras la liberación de rehenes y prisioneros

Mundo
Entre llanto y abrazos: familias de rehenes israelíes los reciben tras ser liberados por Hamas
1:07

Entre llanto y abrazos: familias de rehenes israelíes los reciben tras ser liberados por Hamas

Mundo
Trump acapara el protagonismo en el día del intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos
4 mins

Trump acapara el protagonismo en el día del intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos

Mundo
Qué decía la nota en la que Marco Rubio le anunció a Trump el acuerdo entre Israel y Hamas
3 mins

Qué decía la nota en la que Marco Rubio le anunció a Trump el acuerdo entre Israel y Hamas

Mundo
¿Qué se sabe sobre la "primera fase" del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamas?
10 mins

¿Qué se sabe sobre la "primera fase" del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamas?

Mundo
Israel y Hamas aceptan la "primera fase" de un plan de paz para Gaza
2 mins

Israel y Hamas aceptan la "primera fase" de un plan de paz para Gaza

Mundo
Preparan negociación entre Israel y Hamas en Egipto, mientras miles marchan en apoyo a los palestinos
4 mins

Preparan negociación entre Israel y Hamas en Egipto, mientras miles marchan en apoyo a los palestinos

Mundo
Ataques de Israel en Gaza dejan más de 55 muertos, pese al tentativo acuerdo de paz
3 mins

Ataques de Israel en Gaza dejan más de 55 muertos, pese al tentativo acuerdo de paz

Mundo

Yazan nació con parálisis cerebral, una afección neurológica que disminuye habilidades motoras y puede dificultar la mecánica de tragar. Sus padres dijeron que tuvieron dificultades para encontrar alimentos que él pudiera comer, incluidas frutas blandas y huevos, desde que huyeron de su hogar en el norte de Gaza, arrasado por la ofensiva israelí.

El pequeño murió debido a un desgaste muscular extremo causado principalmente por la falta de alimentos, según dijo el doctor Jabr al-Shair, jefe del departamento de emergencias infantiles del Hospital Abu Youssef Najjar, citado por la agencia de noticias.

En el Hospital de Rafah, 16 bebés prematuros han muerto por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas cinco semanas, dijo uno de los médicos a la AP


Hace poco, alrededor de 80 niños desnutridos atestaban las salas del hospital.

Hasta el fin de semana pasado, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas, al menos 16 niños ya murieron en la región por hambruna o desnutrición. Muchas madres no pueden dar leche a sus bebés porque ellas mismas están en estado de desnutrición.

En lo que va del conflicto, más de 31,000 personas murieron en Gaza, la mayoría de ellos niños y mujeres.

Los suministros de alimentos frescos en Rafah han disminuido, mientras que su población ha aumentado a más de un millón con todos los desplazados del norte.

"El hambre ha alcanzado niveles catastróficos”, dijo Jamie McGoldrick, el coordinador humanitario para los Territorios Palestinos Ocupados.
Video Las imágenes del hambre en Gaza tras cuatro meses y medio de asedio
Relacionados:
Guerra Israel-HamasFranja de GazaPalestinaBenjamín Netanyahu

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD