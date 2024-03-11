Los esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza continúan pese a las dificultades

Video En un minuto: Biden da un enérgico discurso del Estado de la Unión en clave electoral

Un barco de la armada estadounidense se dirige ya al Mediterráneo con material para construir un muelle temporal en Gaza, medida anunciada por el presidente Joe Biden, para incrementar la ayuda por mar al asediado enclave, donde cientos de miles de palestinos sufren una gravísima crisis humanitaria.

La puesta en marcha del nuevo plan para llevar ayuda coincide con el inicio del Ramadán este lunes, mes sagrado del mundo musulmán.

Desafortunadamente, las esperanzas de un nuevo cese del fuego entre Israel y Hamas durante el Ramadán se desvanecieron hace días, cuando las negociaciones aparentemente se estancaron.

La apertura del corredor marítimo propuesto por Biden y las entregas aéreas de EEUU, Jordania y otros países muestran la creciente alarma por la crisis humanitaria en Gaza y una nueva intención de eludir el control de Israel sobre las entregas terrestres.



Sin embargo, es probable que pasen semanas hasta que el muelle esté operativo, indicaron funcionarios estadounidenses. Quienes resaltaron que el corredor marítimo cuenta con apoyo de la Unión Europea, así como Emiratos Árabes Unidos y otros países.

La Comisión Europea ha dicho que también agencias de Naciones Unidas y Cruz Roja participarán en el plan.

Gaza necesita ayuda urgentemente por vía terrestre

Sin embargo, pese a los esfuerzos para hacer llegar los recursos, los encargados de repartir la ayuda dicen que las entregas aéreas y marítimas no pueden compensar la escasez de rutas terrestres. Los camiones de ayuda que entran diariamente a Gaza son muy inferiores a los 500 que entraban antes de la guerra.

Se espera que un barco perteneciente al grupo de ayuda español Open Arms y que transporta 200 toneladas de ayuda alimentaria haga un viaje piloto a Gaza desde Chipre “lo antes posible”, dijo la portavoz Linda Roth de la organización asociada World Central Kitchen.

Se espera que el barco en Chipre tarde de dos a tres días en llegar a un lugar no revelado en Gaza. Una vez que el barco llegue a Gaza, la ayuda se descargará en grúa, se colocará en camiones y se llevará por carretera al norte de Gaza, que se ha visto aislada en gran parte de las entregas humanitaria.

Israel dijo que aceptaba de buen grado las entregas marítimas y que inspeccionaría la mercancía con destino a Gaza antes de que saliera de Chipre. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, revisó el domingo los trabajos de preparación frente a la costa de Gaza.

Biden intensifica sus cuestionamientos a Israel

Ante las dificultades para enviar la ayuda y avanzar con las negociaciones para un cese al fuego Biden redobló sus críticas públicas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al comentar que “está perjudicando más a Israel que ayudándolo” en su estrategia de guerra contra Hamas en Gaza, que lleva cinco meses.

En declaraciones el sábado al periodista Jonathan Capehart de MSNBC, el presidente expresó su apoyo al derecho de Israel a perseguir a Hamas tras el ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel, pero dijo que Netanyahu “debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo como consecuencia de las acciones tomadas”. Añadió que “no puede haber otros 30,000 palestinos muertos”.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dice que al menos 31,045 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra.

El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan dos tercios de los fallecidos. Pese a que el ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas sus cifras de guerras anteriores han coincidido en gran medida con las de expertos independientes y de la ONU.

Ataques aéreos continúan en la Franja de Gaza

La cifra de víctimas palestinas sigue subiendo. El Departamento de Defensa Civil dijo que al menos 10 personas, incluidos niños, murieron el domingo en un ataque aéreo israelí contra una casa de la familia Ashour en el área de Tal al-Hawa en Gaza.

Imágenes compartidas por la defensa civil mostraban a personal de emergencias sacando a los muertos y heridos atrapados en la casa destruida. Un rescatista sostenía un bebé muerto antes de dejar el cuerpo inerte en un sofá en medio de las ruinas.

En otros lugares, el principal hospital en la localidad central de Deir al-Balah recibió el domingo los cuerpos de 15 personas, incluidas mujeres y niños, según un periodista de AP.

Testigos dijeron que las víctimas fallecieron por fuego de artillería israelí hacia un gran campamento de carpas para palestinos desplazados en la costa al oeste de la ciudad sureña de Jan Yunis.



Israel no suele hacer comentarios sobre incidentes específicos de la guerra, su estrategia es responsabilizar a Hamas de las bajas civiles porque el grupo armado opera desde zonas residenciales.

Israel declaró la guerra el 7 de octubre después de que milicianos de Hamas atacaran el sur de Israel y mataran a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, además de llevarse 250 rehenes. La dura campaña aérea y terrestre israelí ha destruido amplias extensiones de Gaza, desplazado en torno al 80% de sus 2.3 millones de habitantes y desencadenado una crisis humanitaria.

Negociaciones del cese al fuego se pararon por el Ramadán

EEUU y mediadores regionales como Egipto y Qatar esperaban instaurar un cese el fuego de seis semanas para cuando comenzara el Ramadán, pero las conversaciones se estancaron, mientras Hamas reclama garantías de que la tregua temporal llevará a un final de las hostilidades.

De haberse logrado una tregua temporal, Hamas habría liberado a una parte de los rehenes israelíes que tiene, Israel liberaría a algunos prisioneros palestinos y los grupos humanitarios recibirían acceso para una gran campaña de ayuda en Gaza.



El director de la CIA, William Burns, viajó a Doha, El Cairo y Jordania el sábado en un esfuerzo por parte de los mediadores para lograr avances en las conversaciones.

En un discurso transmitido el domingo, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, culpó a Israel por el fracaso en llegar a un acuerdo antes de Ramadán y dijo que el grupo está dispuesto a reanudar negociaciones si garantizan un cese al fuego permanente.

