Israel ordena evacuar a 100,000 palestinos de Rafah en lo que podría ser la antesala de su anunciada ofensiva en el sur de la Franja

El ejército israelí comenzó este lunes a evacuar "inmediatamente" a decenas de miles de palestinos del este de Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza, contra la cual prepara desde hace semanas una invasión terrestre.

"La estimación es de unas 100,000 personas", afirmó el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar, cuando se le preguntó cuántas personas estaban siendo evacuadas de la ciudad fronteriza con Egipto.

"Comenzamos una operación de alcance limitado para evacuar temporalmente a los residentes en la parte oriental de Rafah", dijo en una rueda de prensa en línea. "Se trata de una operación de alcance limitado", insistió el portavoz.

Shoshani agregó que Israel publicó un mapa del área de evacuación y que las órdenes se estaban dando a través de folletos lanzados desde el cielo, mensajes de texto y transmisiones de radio.

También agregó que el desplazamiento se hará hacia Mawasi, una ciudad situada sobre la costa a unas 6 millas de Rafah. Según el portavoz, Israel ha ampliado la ayuda humanitaria a Mawasi, incluidos hospitales y tiendas de campaña, alimentos y agua.

Palestinos muestran un panfleto lanzado por aire en el que Israel les llama a evacuar el este de Rafah hacia una zona demarcada en un mapa. Imagen Ismael Abu Dayyah/AP



El anuncio complica aún más los esfuerzos desesperados de los mediadores internacionales, incluido el director de la CIA, para negociar un alto el fuego. Hamas y Qatar, un mediador clave, han advertido que una invasión de Rafah podría descarrilar las conversaciones.

Por su parte, Israel ha descrito a Rafah como el último bastión importante de Hamas después de siete meses de guerra, y sus líderes han dicho repetidamente que necesitan llevar a cabo una invasión terrestre para derrotar al grupo militante islámico.

El plan de Israel de invadir Rafah ha generado alarma mundial debido al potencial de agravar de manera dramática la grave situación humanitaria que se vive en la ciudad, donde más de un millón de civiles palestinos se han refugiado

Se estima que más de la mitad de la población de toda la Franja de Gaza se encuentra actualmente hacinada en Rafah y sus alrededores por la guerra. La mayoría de ellos huyeron de sus hogares en otras partes del territorio para escapar de los ataques de Israel y ahora enfrentan una nueva evacuación o los peligros de un nuevo ataque.

Un reporte de CNN describió a los residentes y desplazados en el este de Rafah como "aterrorizados y en estado de pánico" tras la nueva orden de evacuar. Equipos de la Cruz Roja estaban moviéndose por el este de Rafah pidiendo a las personas que evacuaran por la tarde-noche.

Una familia le dijo a CNN que se estaban preparando para abandonar el este de Rafah hacia una zona de tiendas de campaña en el oeste. Esta es la cuarta vez que se mudan: anteriormente se tuvieron que desplazar desde el centro de Gaza a Khan Younis y luego a Rafah.

Los refugiados en Rafah viven en campamentos de tiendas densamente poblados, refugios desbordados de la ONU o apartamentos abarrotados, y dependen de la ayuda internacional para obtener alimentos, con sistemas de saneamiento e infraestructura de instalaciones médicas paralizados.

La presión internacional para no invadir Rafah

Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, ha insistido en que Te Aviv no debe llevar a cabo una invasión a Rafah, diciendo que no tiene un plan creíble para proteger a los civiles.

Pero aún mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado presionando para lograr un acuerdo de alto el fuego, el primer ministro Benjamín Netanyahu repitió la semana pasada que los militares atacarían la ciudad “con o sin acuerdo” para lograr su objetivo de destruir al grupo militante Hamas.

El domingo, el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que Hamas no hablaba en serio acerca de un acuerdo y advirtió sobre “una poderosa operación en un futuro muy cercano en Rafah”. Sus comentarios se produjeron después de que Hamas atacara el domingo el principal punto fronterizo de Israel para entregar asistencia, matando a tres soldados.



Shoshani no dijo si la potencial operación de Rafah es una respuesta al incidente del domingo, aunque mencionó que no tendría ningún efecto sobre la tan necesaria ayuda humanitaria que ingresa a Gaza, ya que, según Tel Aviv, otros puntos fronterizos siguen operativos.

Pero el portavoz no hizo comentarios sobre las advertencias de Estados Unidos de no invadir Rafah, y tampoco dejó claro si la evacuación y posible ofensiva habían sido coordinadas con Egipto, un socio estratégico de Israel, que ya ha advertido que cualquier presencia militar israelí en sus fronteras amenazaría el acuerdo de paz que firmaron hace cuatro décadas.

"Es inaceptable": reacciones a la orden de evacuación de Rafah

La agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) advirtió este lunes que una ofensiva israelí en Rafah “significaría más sufrimiento y muertes de civiles” y que tendría consecuencias “devastadoras” para los civiles que se refugian allí. La agencia dijo que no saldría de Rafah por ahora y que intentaría "mantener una presencia" en la ciudad "el mayor tiempo posible" para seguir brindando "ayuda para salvar vidas".

Tras conocerse de la evacuación israelí de civiles en Rafah, líderes de naciones y organizaciones internacionales mostraron su condena.

Francia declaró este lunes que "se opone firmemente" a una ofensiva israelí en Rafah. "Francia reitera que se opone firmemente a una ofensiva israelí sobre Rafah, donde más de 1.3 millones de personas se refugian en una situación de gran angustia", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "El desplazamiento forzado de una población civil constituye un crimen de guerra", agrega la publicación.

Por su parte, Josep Borrel, alto representante de la Unión Europeapara Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que "las órdenes de evacuación de Israel a los civiles en Rafah presagian lo peor: más guerra y hambruna. Es inaceptable" escribió en la red social X y agregó que Israel debe implementar la resolución 2728 de Naciones Unidas. "La UE (Unión Europea), junto con la comunidad internacional, puede y debe actuar para evitar tal escenario", agregó Borrell.

Con información de AP y AFP.

