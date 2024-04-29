EEUU presiona por un alto al fuego entre Israel y Hamas que evite una nueva ofensiva en la Franja de Gaza

Video Niños en Gaza agradecen a los estudiantes que protestan en universidades de EEUU por los ataques de Israel

Israel y Hamas, con la mediación de Egipto y Qatar, hacen un nuevo esfuerzo para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, donde la población vive una grave crisis humanitaria a causa de la guerra.

De concretarse, sería el primer alto el fuego acordado entre Israel y Hamas desde la de noviembre, en el que Hamas liberó a 105 rehenes e Israel a 240 prisioneros palestinos.

Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses y árabes están expresando su preocupación de que estas conversaciones puedan ser la última oportunidad para un alto el fuego y la liberación de rehenes antes de que la guerra estalle con la amenaza de un ataque israelí contra la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza.

Cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con líderes árabes en Riad, la capital de Arabia Saudita, hubo llamados urgentes para un acuerdo entre Israel y Hamás que evitaría un ataque a Rafah, donde se refugian más de un millón de personas.

Según informó la cadena de noticias CNN Hamas está considerando un nuevo marco propuesto por Egipto que exige que el grupo libere hasta 33 rehenes israelíes a cambio de una pausa en las hostilidades en Gaza.

"La última propuesta, que Israel ayudó a elaborar pero que no ha aceptado plenamente, se presenta en dos fases, la primera de las cuales exige la liberación de entre 20 y 33 rehenes durante varias semanas a cambio de la pausa y la liberación de los prisioneros palestinos", informó el medio estadounidense.

El medio noticioso detalla que "la segunda fase es lo que las fuentes describieron como la 'restauración de una calma sostenible', durante la cual los rehenes restantes, los soldados israelíes cautivos y los cuerpos de los rehenes serían intercambiados por más prisioneros palestinos".



El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Cameron, indicó más temprano que el cese al fuego podría durar cuarenta días.

Cameron dijo en Riad durante el Foro Económico Mundial (FEM) que Hamas recibió "una oferta muy generosa de un cese el fuego de 40 días, la liberación potencial de miles de prisioneros palestinos, a cambio de la liberación de los rehenes" cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre.

Estados Unidos pide a Israel que deje entrar más ayuda a Gaza

La guerra comenzó después de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre, en los que en el lado israelí murieron alrededor de 1,200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

La campaña israelí sobre la Franja de Gaza ha dejado, hasta este lunes, cerca de 34,500 muertos, la mayoría niños y mujeres, y ha provocado una catástrofe humanitaria que podría verse incluso agravada si, como amenaza Israel, invade la ciudad de Rafah, donde se han refugiado cientos de miles de palestinos desplazados por el conflicto.

Estados Unidos, principal aliado de Israel y proveedor de armas fundamental, es una de las voces que ha advertido contra la invasión de Rafah, donde hasta este lunes continuaban los bombardeos.

De hecho, el acuerdo para el alto el fuego llegó con el secretario de estado, Antony Blinken, en Arabia Saudita, donde además de llamar a Hamas a aceptar la propuesta de alto el fuego dijo que Israel debe hacer más para que fluya la ayuda humanitaria a Gaza.

“Hemos visto progresos tangibles en las últimas semanas, como la apertura de nuevos pasos fronterizos y un incremento del volumen de la entrega de ayuda a Gaza y dentro de Gaza, y el establecimiento del corredor marítimo estadounidense, que abrirá en las próximas semanas. Pero no es suficiente. Aún necesitamos llevar más ayuda a Gaza y sus alrededores”, dijo.

“Debemos mejorar la desescalada con trabajadores de ayuda humanitaria. Y tenemos que encontrar más eficiencia y más seguridad y desescalada en el centro de todo. Y finalmente tenemos que asegurarnos de que nos centramos no sólo en aportar, sino en impacto”.

Video ¿Qué ha pasado con el muelle que EEUU prometió construir para llevar ayuda humanitaria a Gaza?



Decenas de cooperantes han muerto desde que comenzó el conflicto, y un letal ataque israelí contra un convoy de ayuda de World Central Kitchen este mes no hizo más que recalcar los riesgos y las dificultades de protegerles. Israel ha dicho que el ataque fue un error y ha tomado medidas disciplinarias contra militares implicados.

World Central Kitchen indicó que reanudaría las operaciones en Gaza el lunes tras una suspensión de cuatro semanas.

Por su parte, el primer ministro egipcio, Mustafá Madbuli, insistió este lunes en que "lo más importante es trabajar para evitar un ataque contra Rafah". Una invasión israelí en Rafah sería "catastrófica", según el jefe del gobierno egipcio, que indicó que una acción así podría "poner presión (a la población gazatí) para cruzar la frontera hacia Egipto".

"Por supuesto, como gobierno, estaremos listos desde el punto de vista humanitario para facilitar cualquier tipo de apoyo a los palestinos. Pero si hablamos de los efectos políticos, esto contribuirá a la liquidación de la causa palestina por completo", denunció Madbuli, citado por EFE.

"Todo esto nos coloca como sociedad internacional en una situación en la que tenemos que hacer todo lo posible para evitar este tipo de invasión a Rafah y realmente presionar a ambas partes para que lleguen a un acuerdo de alto el fuego y tengan al menos un período en el que puedan iniciar las negociaciones", concluyó.

Con información de AP, AFP y EFE.