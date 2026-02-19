Noticias

Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: Temas previstos hoy para Board of Peace

Uno de sus ejes principales es supervisar la recuperación de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás, aunque sus estatutos contemplan un alcance más amplio en materia política, económica y humanitaria

Este jueves 19 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera sesión de la llamada Junta de Paz -también denominada Board of Peace- , un nuevo mecanismo internacional promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reúne a líderes de países aliados para discutir temas de seguridad, estabilidad y cooperación internacional.

La reunión comenzará más tarde y se prevé que al finalizar se den a conocer los primeros acuerdos entre Washington y sus más de 20 socios estratégicos.

¿Qué es la Junta de Paz de Trump?

La Junta de Paz es una iniciativa presentada formalmente en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos. Se trata de una nueva organización internacional con la misión de coordinar esfuerzos de reconstrucción y estabilidad en zonas afectadas por conflictos, así como de intervenir en futuras crisis globales.

Uno de sus ejes principales es supervisar la recuperación de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás, aunque sus estatutos contemplan un alcance más amplio en materia política, económica y humanitaria.

Temas previstos hoy para la

Junta de Paz

Entre los asuntos que se prevé discutir en esta primera sesión destacan los a poyos financieros y logísticos para zonas en conflicto, así como la coordinación entre aliados para reforzar la estabilidad regional.

Uno de los puntos centrales sería la revisión de un paquete de ayuda humanitaria y de reconstrucción superior a 5,000 millones de dólares destinado a proyectos urgentes en territorios afectados por la violencia en Gaza.

Se espera que, una vez concluido el encuentro, se anuncien los primeros acuerdos y lineamientos de esta nueva instancia internacional.

Información en desarrollo...

JICM

