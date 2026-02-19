Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 19 de febrero de 2026?

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano seguirá atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos; cualquier movimiento en el billete verde puede impactar en remesas, compras y servicios en México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué son las 'cuentas Trump' que ofrecen hasta mil dólares por niño? Y cómo evitar caer en fraudes

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día. En N+ Univision te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 19 de febrero de 2026, en México.

Impacto de los aranceles en la economía

PUBLICIDAD

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), los aranceles pagados por empresas medianas de Estados Unidos se triplicaron el último año. Un análisis vinculado a uno de los principales bancos del país señala que la política del presidente Donald Trump de aumentar impuestos a las importaciones está generando disrupciones económicas.

Estos costos adicionales han obligado a las compañías -que emplean a unos 48 millones de trabajadores- a subir precios, reducir contrataciones o aceptar menores ganancias. El estudio del JPMorganChase Institute indica que los aranceles los están pagando principalmente las empresas estadounidenses, lo que contradice la idea de que solo afectan a países extranjeros.

Más sobre Noticias

Mercado bursátil se dispara impulsado por acciones de Nvidia, ¿qué pasó en Wall Street hoy?
2 mins

Mercado bursátil se dispara impulsado por acciones de Nvidia, ¿qué pasó en Wall Street hoy?

Dinero
¿En cuánto cotiza hoy el Bitcoin? Se dispara valor este miércoles, su mayor alza desde marzo de 2023
2 mins

¿En cuánto cotiza hoy el Bitcoin? Se dispara valor este miércoles, su mayor alza desde marzo de 2023

Dinero
¿En cuánto está el dólar hoy en México? Tipo de cambio frente al peso este miércoles 18 de febrero de 2026
2 mins

¿En cuánto está el dólar hoy en México? Tipo de cambio frente al peso este miércoles 18 de febrero de 2026

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes 17 de febrero de 2026?
1 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este martes 17 de febrero de 2026?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este lunes 16 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto está el peso este lunes 16 de febrero de 2026?

Dinero
¿Cuánto dinero tiene el Powerball hoy? Esta es la bolsa acumulada del premio mayor de la lotería
2 mins

¿Cuánto dinero tiene el Powerball hoy? Esta es la bolsa acumulada del premio mayor de la lotería

Dinero
Wall Street se recupera de caída por preocupaciones sobre IA y cierra al alza luego de dato de inflación
2 mins

Wall Street se recupera de caída por preocupaciones sobre IA y cierra al alza luego de dato de inflación

Dinero
Baja la inflación en Estados Unidos, pero subieron los precios de estos productos
1 mins

Baja la inflación en Estados Unidos, pero subieron los precios de estos productos

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este viernes 13 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este viernes 13 de febrero de 2026?

Dinero
Bajan solicitudes de asistencia pública por desempleo: Sigue en rango saludable
1 mins

Bajan solicitudes de asistencia pública por desempleo: Sigue en rango saludable

Dinero

Así afectan los aranceles al dólar y al peso

Cuando aumentan los aranceles y los costos para las empresas en Estados Unidos, puede genera r incertidumbre económica y cambios en el comercio internacional.

Esto impacta al dólar y, por consecuencia, al peso mexicano , ya que México depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. Si el dólar se fortalece por tensiones comerciales o ajustes económicos, el peso puede debilitarse frente a la divisa estadounidense.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 19 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.1392 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano seguirá atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos; cualquier movimiento en el billete verde puede impactar en remesas, compras y servicios en México.

JICM

Video Aranceles impuestos por Donald Trump afectan a estadounidenses
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosDólar estadounidenseFinanzas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX