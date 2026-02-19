Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 19 de febrero de 2026? El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano seguirá atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos; cualquier movimiento en el billete verde puede impactar en remesas, compras y servicios en México



Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día. En N+ Univision te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 19 de febrero de 2026, en México.

Impacto de los aranceles en la economía

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), los aranceles pagados por empresas medianas de Estados Unidos se triplicaron el último año. Un análisis vinculado a uno de los principales bancos del país señala que la política del presidente Donald Trump de aumentar impuestos a las importaciones está generando disrupciones económicas.

Estos costos adicionales han obligado a las compañías -que emplean a unos 48 millones de trabajadores- a subir precios, reducir contrataciones o aceptar menores ganancias. El estudio del JPMorganChase Institute indica que los aranceles los están pagando principalmente las empresas estadounidenses, lo que contradice la idea de que solo afectan a países extranjeros.

Así afectan los aranceles al dólar y al peso

Cuando aumentan los aranceles y los costos para las empresas en Estados Unidos, puede genera r incertidumbre económica y cambios en el comercio internacional.

Esto impacta al dólar y, por consecuencia, al peso mexicano , ya que México depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. Si el dólar se fortalece por tensiones comerciales o ajustes económicos, el peso puede debilitarse frente a la divisa estadounidense.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 19 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.1392 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano seguirá atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos; cualquier movimiento en el billete verde puede impactar en remesas, compras y servicios en México.

