Noticias Un ave toca puerta de un hospital con su pico para ser atendida: así fue el rescate del animal que pidió ayuda

Un inusual hecho ocurrió en el norte de Alemania cuando un cormorán herido llegó hasta la entrada del área de urgencias de un hospital en busca de ayuda. El ave marina fue detectada por el personal médico, que de inmediato solicitó apoyo a los servicios de emergencia para su rescate.

PUBLICIDAD

El incidente se registró en el Klinikum Links der Weser, ubicado en la ciudad de Bremen. De acuerdo con información difundida por el Cuerpo de Bomberos de Bremen, el cormorán presentaba un anzuelo triple incrustado en el pico cuando comenzó a picotear la puerta de cristal del área de urgencias.