Noticias Archivos Jeffrey Epstein: ONU acusa “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en contexto de creencias supremacistas, racismo y misoginia extrema Relatores de la ONU advierten que delitos en archivos de Jeffrey Epstein podrían ser crímenes de lesa humanidad por abuso y trata sistemática de mujeres y niñas.

Video "Fue un almuerzo familiar": Howard Lutnick defiende sus visitas a la isla de Jeffrey Epstein

Relatores de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) advirtieron que los delitos revelados en los archivos del caso Jeffrey Epstein pueden ser catalogados como "crímenes de lesa humanidad", pues sugieren la existencia de una " una empresa criminal global" con altos índices de impunidad.

En un comunicado, los especialistas señalaron que los documentos contienen evidencias "inquietantes y creíbles" de abuso sexual sistemático y a gran escala, trata y e xplotación de mujeres y niñas.

PUBLICIDAD

Esos actos podrían constituir esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio.

"Estos crímenes se cometieron en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y la mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo", indicaron los nueve expertos.

Tan grave es la magnitud, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra mujeres y niñas, que varias de ellas podrían razonablemente cumplir con el umbral jurídico de crímenes de lesa humanidad

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?

De acuerdo con el derecho penal internacional, los crímenes de lesa humanidad ocurren cuando actos como la esclavitud sexual, la violación, la prostitución forzada, la trata, la persecución, la tortura o el asesinato se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque.

En su posicionamiento, los expertos dijeron que los patrones reportados en los archivos de Epstein podrían inscribirse en esa categoría y que esos delitos deben ser procesados ante todos los tribunales nacionales e internacionales competentes, con investigaciones minuciosas y por instancias imparciales.

"Todas las acusaciones contenidas en los ‘Archivos Epstein’ son de extrema gravedad y requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, así como indagatorias para determinar cómo estos crímenes pudieron ocurrir durante tanto tiempo", señalaron.

Señalan daños a víctimas y rendición de cuentas limitada

Asimismo, los relatores apuntaron que, pese a la magnitud de las revelaciones del Departamento de Justicia, encabezado por Pam Bondi, hay "graves fallas" que exponen información sensible de las víctimas, pues se da cuenta de daños que ocurrieron antes de que los registros fueran retirados.

Video “Se entregaron todos los archivos de Epstein”:Bondi; DOJ admite retención de otros documentos

3 millones de páginas del archivo Epstein

El 30 de enero de 2026, tras retrasos, el Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes, por la promulgación de una ley de transparencia del caso en noviembre del año pasado.

PUBLICIDAD

Además, cuestionaron que la rendición de cuentas "ha sido limitada", con solo un asociado cercano bajo investigación, en referencia a que Estados Unidos es el único implicado en las pesquisas.

Los especialistas de la ONU, recordaron que los Estados están obligados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, incluidos actos cometidos por actores privados.

Los errores graves en el proceso de divulgación subrayan la necesidad urgente de protocolos estandarizados centrados en las víctimas para la publicación y la edición de información, a fin de que ninguna víctima sufra daños adicionales



Los expertos reconocieron la valentía de las víctimas al exigir justicia y advirtieron que la falta de protección de su privacidad y de una divulgación completa las ha expuesto a represalias y retraumatización.

Urgieron a Estados Unidos a corregir fallas, garantizar transparencia, reparar integralmente a las víctimas y eliminar obstáculos legales que impidan procesar los delitos.

Señalaron que no basta con renuncias, sino que debe haber rendición de cuentas penal, y llamaron a los gobiernos a investigar y sancionar a los responsables, sin excepciones.

FTA