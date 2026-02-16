Cuba Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina El Ministerio de Salud Pública también compartió que, con el pasar de los días, se están afectando los servicios a pacientes recién nacidos, diabéticos y personas que tienen tratamientos oncológicos.

Las autoridades sanitarias de Cuba alertaron que más de 32 mil mujeres embarazadas enfrentan “riesgos adicionales” debido a la profunda crisis energética y de combustible que atraviesa la isla, atribuida principalmente al bloqueo petrolero de Estados Unidos y la paralización de suministros clave desde Venezuela.

Según el Ministerio de Salud Pública, la escasez de combustible y energía ha limitado servicios médicos básicos y especializados, incluidos los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y pruebas genéticas necesarias para diagnósticos oportunos de malformaciones.

De acuerdo con el periódico Granma, alerta sobre los riesgos a la salud.

El déficit de combustible genera afectaciones en la atención priorizada a la Salud Materno Infantil, con limitaciones que incluyen dificultades en el acceso de las gestantes a los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos, para el diagnóstico oportuno de las malformaciones



️También se afectan seriamente, con el pasar de los días, otros servicios vitales para pacientes recién nacidos, menores de edad, diabéticos, con tratamientos oncológicos o necesitados de intervenciones quirúrgicas o emergencias", declaró la dependencia en X.

De acuerdo con reportes de Cuba Headlines, algunos hospitales, como el General Hospital Vladimir Ilich Lenin en Holguín, han suspendido cirugías electivas y reorganizado servicios ante la falta de energía y transporte, priorizando solo casos de emergencia.

Lanzan plataforma para comprar gasolina; tiene lista de espera de hasta 2 meses

La plataforma digital “Ticket” se ha convertido en la única manera que tienen los cientos de miles de conductores de vehículos en la isla para conseguir un poco de combustible, fuertemente racionado tras el cerco impuesto petrolero por Estados Unidos a Cuba.

La aplicación que se baja a los teléfonos celulares es la forma en la que las autoridades cubanas organizan la entrega de hasta 20 litros de gasolina por cada usuario, pero se congestionó de tal forma en estos días que los conductores podrían esperar hasta varios meses para obtenerlos.

En teoría el mecanismo funciona más o menos así: tras entrar a la plataforma se crea una cuenta –con datos de la persona y su correo electrónico--, se elige un servicio de preferencia cercano a la dirección del conductor y se obtiene un turno en la “ sala de espera” para ir a cargar.

Sin embargo, el “Ticket” se volvió además de la única esperanza, una verdadera pesadilla. Las dificultades para acceder a la plataforma, el atascamiento creado por la demanda, una gráfica poco amigable o los requisitos que pide, incluyendo el número de documento de circulación del vehículo y, sobre todo, los pocos “turnos” que se abastecen cada día, está llevando a los choferes a una prolongada espera para obtener sus preciados 20 litros.

"Ahora tengo el (número) 7.000 y pico. Dan (para adquirir) 50 turnos diarios. ¿Cuándo vuelvo yo a comprar gasolina?", se preguntó consternado ante The Associated Press el jubilado Jorge Reyes, de 65 años, propietario de una moto y quien se inscribió en el Ticket el lunes.

Según los choferes, muchos de ellos profesionales que a su vez monitorean los avances en el “Ticket” y se comunican por redes sociales, el movimiento para los servicentros es de entre 50 y 90 despachos por día contra los turnos número 10.000 o 12.000 obtenidos por de ellos.

“Yo tengo el 6.114, cogeré mis 20 litros en junio”, escribió un usuario en una de las listas de Whatsaap. “Hoy La Copa (el nombre de un servicentro) 50 turnos y 12.075 (inscriptos)”, expresó otro. “El Riviera solo despacha 90 carros por día”, mencionó un tercero.

Como parte de las medidas de limitación, las autoridades suspendieron también la venta de combustible en moneda nacional por lo que solo puede pagarse en dólares. Un litro de gasolina cuesta en la isla 1,30 centavos de dólar, aunque en un incipiente mercado negro podía conseguirse el lunes a 6,00 dólares por litro.

"Es casi imposible con 20 litros. No se puede", aseguró a la AP Ariel Alonso, un trabajador independiente de 56 años y quien logró repostar el lunes en el servicentro de El Riviera. "Hay que dejar cinco (litros) de reserva por si hay un enfermo en la casa. Esto no durará nada”.

Plataforma colapsada

Los directivos de la plataforma Ticket —que también puede consultarse en la página web— gestionada por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), una firma estatal especializada en software, tuvieron incluso que salir a dar explicaciones luego de que las autoridades decidieron usarla para organizar el racionamiento y colapsara casi inmediatamente.

“En el caso específico del gasto de gasolina, más de 90.000 personas se encontraron inscritas en salas de espera en todo el país, con La Habana concentrando el mayor volumen de solicitudes, cerca de la mitad del total nacional”, refirió Saumel Tejeda Díaz, director comercial de XETID, en un reporte del portal Cubadebate.

La aplicación Ticket en realidad no fue creada solo para combustible sino que lleva por lo menos tres años gestionando “turnos” y reservas en línea para entidades estatales como teatros y notarías.

Las únicas excepciones para escapar del famoso Ticket son los autos alquilados para el turismo –con sus distintivas placas especiales-- que cuentan con 44 servicios especializados a donde se forman colas de un rato interminables. Estos también tienen como límite los 20 litros.

Cuba enfrenta una dura situación energética que se agudizó a comienzos de enero con el asalto estadounidense a Venezuela, un tradicional aliado y proveedor de petróleo —junto con Rusia y México— a Cuba, y la amenaza de Donald Trump de asfixiar la economía de la isla para presionar un cambio político.

