Noticias Encuesta de salida proyecta amplia victoria del partido de la primera ministra Sanae Takaichi en Japón De acuerdo con encuestas de salida, la coalición gobernante liderada por el Partido Liberal Democrático habría conseguido una mayoría significativa en la cámara baja del Parlamento japonés.



Video Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón tras omitir saludo a su bandera

El partido de la primera ministra conservadora Sanae Takaichi proyecta una amplia victoria en Japón tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con encuestas de salida difundidas por la televisora pública NHK y otras grandes cadenas, la coalición gobernante liderada por el Partido Liberal Democrático (PLD) habría conseguido una mayoría significativa en la cámara baja del Parlamento japonés.

PUBLICIDAD

Sondeos anticipan mayoría contundente del PLD

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), NHK informó que la coalición de Takaichi podría alcanzar más de dos tercios de los 465 escaños de la cámara baja, el órgano más poderoso del sistema bicameral japonés.

Incluso, sondeos previos a la votación ya anticipan una victoria aplastante para el PLD, mientras que la oposición se mantenía fragmentada pese a la formación de nuevas alianzas centristas y al crecimiento de grupos de extrema derecha.

Claves de la elección y posibles escenarios en Japón

Takaichi buscaba asegurar la mayoría en la cámara baja junto con su socio, el Partido de la Innovación de Japón (JIP).

Encuestas recientes de medios japoneses sugerían que el PLD podría obtener una mayoría simple por sí solo, mientras que la coalición gobernante alcanzaría hasta 300 escaños, un incremento notable frente a la ajustada mayoría que mantenía tras la derrota electoral de 2024.

Este posible avance permitiría a la primera ministra impulsar una agenda de derecha centrada en fortalecer la economía, aumentar las capacidades militares y consolidar la relación con Estados Unidos.

También se prevé un giro en políticas de seguridad e inmigración. Hirofumi Yoshimura, líder del JIP, afirmó que su partido actuará como un “ acelerador” de estas reformas.

No obstante, la elección anticipada -convocada apenas tres meses después de que Takaichi asumiera el cargo-, ha generado críticas. De acuerdo con AP, analistas señalan que la rapidez del proceso pudo afectar la preparación del electorado y la participación de votantes jóvenes, tradicionalmente baja.

PUBLICIDAD

¿Quién es Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi asumió como primera ministra en octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en liderar Japón. Considerada ultraconservadora, ha prometido reforzar la defensa nacional, revisar políticas de seguridad y aumentar el gasto militar.

Su agenda incluye endurecer medidas migratorias, combatir el espionaje y promover inversiones en tecnología y seguridad económica, en un contexto de crecientes tensiones regionales y presión internacional para ampliar el presupuesto de defensa.

JICM