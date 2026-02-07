Juegos Olimpicos Piloto israelí de bobsleigh denuncia robo de equipo previo a Milán-Cortina El piloto AJ Edelman denunció el robo en el apartamento de entrenamiento del equipo israelí de bobsleigh, donde se sustrajeron pasaportes y artículos valorados en miles de dólares.

Un piloto de bobsleigh israelí afirma que el apartamento que él y algunos compañeros olímpicos han estado utilizando mientras finalizan su entrenamiento para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina fue robado el sábado, llevándose pasaportes y otros artículos por valor de "miles de dólares".

Algunos miembros del equipo aún no han llegado a Italia para los Juegos Olímpicos y no se espera que abandonen su base de entrenamiento —cuya ubicación el equipo no ha revelado— hasta la próxima semana.

AJ Edelman, un exatleta olímpico de skeleton que ahora es el conductor del equipo israelí de bobsleigh, comentó en una serie de publicaciones en redes sociales que el equipo continuó entrenando el sábado incluso después de que la policía abriera una investigación.

El Comité Olímpico de Israel no hizo comentarios inmediatos. Israel compite en bobsleigh en los Juegos Olímpicos por primera vez, clasificándose para los juegos después de que Gran Bretaña decidiera no ocupar uno de sus dos lugares asignados para Milán-Cortina.

Israel estaba siguiente en la lista y aceptó la oferta de competir cuando se abrieron las últimas plazas olímpicas.

Cuando fue contactado por la AP, Edelman dijo que estaba en Italia, no en el lugar del robo. Comentó que el entrenador del equipo, Itamar Shprinz, un atleta israelí de cross-fit, estaba allí, pero no estaba claro si Shprinz realmente presenció el robo o estaba cerca cuando ocurrió.

Israel planea competir en los Juegos Olímpicos tanto en bobsleigh de dos como de cuatro personas, con Edelman conduciendo ambos trineos. Se espera que Menachem Chen lo empuje en la carrera de dos personas, con Ward Fawarseh y Omer Katz como los atletas que se unirán a él en la de cuatro personas.

El entrenamiento oficial de bobsleigh en Cortina d'Ampezzo comienza el jueves.

Edelman —quien compitió en el deporte de deslizamiento de cabeza del skeleton en los Juegos de Pyeongchang 2018— se cree que es el primer judío ortodoxo en competir en unos Juegos de Invierno. Farwaseh probablemente será el primer olímpico druso.

Su participación olímpica se produce en un momento en que la presencia de Israel en los deportes internacionales ha enfrentado boicots, prohibiciones y reacciones negativas debido al impacto humanitario de la guerra en Gaza, que ha matado a más de 71 mil 800 palestinos, según el ministerio de salud del territorio, y ha devastado la franja.

