Noticias Bombero muere por las inundaciones en Portugal: seguirán las lluvias Un bombero perdió la vida en Portugal durante un operativo de rescate para ayudar a las víctimas por las intensas lluvias que azotan al país.

Un bombero portugués murió este sábado durante una "operación de patrulla, reconocimiento y vigilancia" en los alrededores de un río en la comuna de Campo Maior, en el distrito de Portalegre (centro), informó la Autoridad Nacional de Protección Civil en un comunicado.

Según medios locales, el bombero, de 46 años, fue arrastrado por el río al intentar cruzar una zona inundada.

Es la primera víctima conocida de la tormenta Marta, que el sábado golpeó a Portugal y a España.

Los fuertes vientos de la tormenta Kristin ya habían causado cinco muertos la semana pasada en Portugal, y las lluvias de la depresión Leonardo provocaron otra víctima el miércoles.

Seguirán las lluvias

La agencia meteorológica nacional (IPMA) puso en Portugal alerta naranja, por unas olas que se espera alcancen hasta 13 metros de altura el domingo y el lunes.

"Las cuencas hidrográficas están todas bajo fuerte presión", en particular el río Tajo, cerca de Lisboa, y el Sado, más al sur, indicó a AFP un portavoz de protección civil.

El primer ministro de Portugal Luis Montenegro, que viajó el sábado al norte del país, afirmó que se viven episodios climáticos "excepcionalmente violentos".

La consecuencia de ellos es que en tres días, las presas del país han liberado "un volumen de agua equivalente al consumo anual" nacional, indicó el viernes el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, José Pimenta Machado.

Una persona falleció a causa de la borrasca Leonardo, esta semana, y la anterior otras cinco perecieron al paso de la tormenta Kristin en Portugal.

En esta ocasión, unas mil 100 personas fueron evacuadas de sus casas.



Pese a esta "crisis devastadora", la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo, según dijo el primer ministro Luis Montenegro.

Pero tres municipios muy afectados, entre ellos Alcácer do Sal, aplazarán la votación una semana.

A cientos de kilómetros al sur, Marruecos también se ha visto golpeado por estas tormentas sucesivas de los últimos días, que obligaron a desalojar temporalmente a unas 150 mil personas en el noroeste del país.

Las autoridades han puesto en marcha repartos de ayuda por helicóptero, y difundieron imágenes en las que se ven campos, carreteras y mezquitas inundados.

