Cambiar Ciudad
Videos de Noticias

La semana en video: Trump dejó boquiabierta a la líder de Japón y la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.

Univision picture
Por:Univision
Video Ensayos nucleares: ¿Por qué Trump quiere reanudarlos tras 33 años en pausa?

El histórico huracán Melissa, que esta semana dejó una estela de devastación a su paso por varios países del Caribe, es una de las noticias que más interés generó entre nuestra audiencia en los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Así se veía el interior del ojo del huracán Melissa

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en el Caribe, convirtiéndose en la tormenta más fuerte de este año. Antes de dejar importantes daños en Jamaica, Haití y Cuba, así se veía el interior de su ojo.

Video Así se ve el interior del ojo del huracán Melissa, el más fuerte en el mundo de 2025

2. El antes y el después de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump planea construir un salón de baile para grandes eventos. Fue anunciado en julio con un costo de $200 millones, un precio que después fue actualizado “en unos” $300 millones. En estas imágenes se muestra el Ala Este de la Casa Blanca antes y después de la reforma prevista.

Video El antes y el después de la Casa Blanca: imágenes satelitales muestran la reforma de Trump

3. Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón

Trump realizó una visita oficial a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante el protocolo, el presidente estadounidense pasó de largo las banderas cuando debían hacer un saludo, lo que sorprendió a Takaichi.

Video Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón tras omitir saludo a su bandera

4. En realidad aumentada: así es el avión vinculado a Rusia y al grupo Wagner que aterrizó en Venezuela

Un avión de carga pesada Ilyushin IL-76, asociado al grupo de mercenarios rusos Wagner, aterrizó en Caracas tras realizar escalas en Armenia, Argelia, Marruecos, Senegal y Mauritania. En realidad aumentada te mostramos detalles de la aeronave capaz de transportar hasta 50 toneladas de armamento.

Video Realidad aumentada: así es el avión vinculado a Rusia y al grupo Wagner que aterrizó en Venezuela

5. Redada de ICE deja unos 20 conductores de Uber y Lyft arrestados

Al menos 20 conductores de Uber y Lyft fueron arrestados por agentes de ICE durante una redada en Puerto Cañaveral, Florida, mientras esperaban a pasajeros de un crucero. Entre los detenidos está un hombre que alcanzó a llamar llorando a su esposa antes de ser arrestado. Su familia asegura que ingresó legalmente al país con parole humanitario.

Video Redada de ICE deja al menos 20 conductores de Uber y Lyft arrestados: uno llamó a su esposa llorando

6. El operativo sorpresa de ICE en Nueva Jersey que dejó al menos 10 detenidos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de otras agencias federales llegaron a un almacén en Nueva Jersey para realizar un allanamiento. Según las autoridades, 10 personas fueron arrestadas en el lugar, pero testigos aseguran que el número de detenidos sería mucho mayor.

Video ICE realiza operativo sorpresa en un almacén en Nueva Jersey: reportan al menos 10 detenidos
Relacionados:
Videos de NoticiasVideos ImpactantesEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaHuracán MelissaJapónVenezuelaControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Operativos de ICEInmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX