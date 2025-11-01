La semana en video: Trump dejó boquiabierta a la líder de Japón y la demolición del Ala Este de la Casa Blanca
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
El histórico huracán Melissa, que esta semana dejó una estela de devastación a su paso por varios países del Caribe, es una de las noticias que más interés generó entre nuestra audiencia en los pasados siete días.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. Así se veía el interior del ojo del huracán Melissa
El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en el Caribe, convirtiéndose en la tormenta más fuerte de este año. Antes de dejar importantes daños en Jamaica, Haití y Cuba, así se veía el interior de su ojo.
2. El antes y el después de la Casa Blanca
El presidente Donald Trump planea construir un salón de baile para grandes eventos. Fue anunciado en julio con un costo de $200 millones, un precio que después fue actualizado “en unos” $300 millones. En estas imágenes se muestra el Ala Este de la Casa Blanca antes y después de la reforma prevista.
3. Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón
Trump realizó una visita oficial a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante el protocolo, el presidente estadounidense pasó de largo las banderas cuando debían hacer un saludo, lo que sorprendió a Takaichi.
4. En realidad aumentada: así es el avión vinculado a Rusia y al grupo Wagner que aterrizó en Venezuela
Un avión de carga pesada Ilyushin IL-76, asociado al grupo de mercenarios rusos Wagner, aterrizó en Caracas tras realizar escalas en Armenia, Argelia, Marruecos, Senegal y Mauritania. En realidad aumentada te mostramos detalles de la aeronave capaz de transportar hasta 50 toneladas de armamento.
5. Redada de ICE deja unos 20 conductores de Uber y Lyft arrestados
Al menos 20 conductores de Uber y Lyft fueron arrestados por agentes de ICE durante una redada en Puerto Cañaveral, Florida, mientras esperaban a pasajeros de un crucero. Entre los detenidos está un hombre que alcanzó a llamar llorando a su esposa antes de ser arrestado. Su familia asegura que ingresó legalmente al país con parole humanitario.
6. El operativo sorpresa de ICE en Nueva Jersey que dejó al menos 10 detenidos
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de otras agencias federales llegaron a un almacén en Nueva Jersey para realizar un allanamiento. Según las autoridades, 10 personas fueron arrestadas en el lugar, pero testigos aseguran que el número de detenidos sería mucho mayor.