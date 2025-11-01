La semana en video: Trump dejó boquiabierta a la líder de Japón y la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

El histórico huracán Melissa, que esta semana dejó una estela de devastación a su paso por varios países del Caribe, es una de las noticias que más interés generó entre nuestra audiencia en los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Así se veía el interior del ojo del huracán Melissa

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en el Caribe, convirtiéndose en la tormenta más fuerte de este año. Antes de dejar importantes daños en Jamaica, Haití y Cuba, así se veía el interior de su ojo.

Video Así se ve el interior del ojo del huracán Melissa, el más fuerte en el mundo de 2025

2. El antes y el después de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump planea construir un salón de baile para grandes eventos. Fue anunciado en julio con un costo de $200 millones, un precio que después fue actualizado “en unos” $300 millones. En estas imágenes se muestra el Ala Este de la Casa Blanca antes y después de la reforma prevista.

Video El antes y el después de la Casa Blanca: imágenes satelitales muestran la reforma de Trump

3. Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón

Trump realizó una visita oficial a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante el protocolo, el presidente estadounidense pasó de largo las banderas cuando debían hacer un saludo, lo que sorprendió a Takaichi.

Video Con la boca abierta: así dejó Trump a la primera ministra de Japón tras omitir saludo a su bandera

4. En realidad aumentada: así es el avión vinculado a Rusia y al grupo Wagner que aterrizó en Venezuela

Un avión de carga pesada Ilyushin IL-76, asociado al grupo de mercenarios rusos Wagner, aterrizó en Caracas tras realizar escalas en Armenia, Argelia, Marruecos, Senegal y Mauritania. En realidad aumentada te mostramos detalles de la aeronave capaz de transportar hasta 50 toneladas de armamento.

Video Realidad aumentada: así es el avión vinculado a Rusia y al grupo Wagner que aterrizó en Venezuela

5. Redada de ICE deja unos 20 conductores de Uber y Lyft arrestados

Al menos 20 conductores de Uber y Lyft fueron arrestados por agentes de ICE durante una redada en Puerto Cañaveral, Florida, mientras esperaban a pasajeros de un crucero. Entre los detenidos está un hombre que alcanzó a llamar llorando a su esposa antes de ser arrestado. Su familia asegura que ingresó legalmente al país con parole humanitario.

Video Redada de ICE deja al menos 20 conductores de Uber y Lyft arrestados: uno llamó a su esposa llorando

6. El operativo sorpresa de ICE en Nueva Jersey que dejó al menos 10 detenidos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de otras agencias federales llegaron a un almacén en Nueva Jersey para realizar un allanamiento. Según las autoridades, 10 personas fueron arrestadas en el lugar, pero testigos aseguran que el número de detenidos sería mucho mayor.