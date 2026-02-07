Afganistán

Accidente de minibús deja 15 fallecidos en Afganistán: Cifra de víctimas aumenta por falta de seguridad en carreteras

Las autoridades locales confirmaron que 15 personas murieron en el noreste de Afganistán tras el fatal accidente de un minibús.

N+ Univision y AFP
Por:N+ Univision y AFP
Quince personas murieron en un accidente de minibús en el noreste de Afganistán el sábado, indicaron las autoridades locales.

El anterior balance era de 12 muertos, pero tres personas heridas de gravedad en el accidente fallecieron posteriormente.

"Seis niños, cinco mujeres y cuatro hombres" murieron, precisó un portavoz de la policía de la provincia de Badajshan.

Video Choque de auto contra tienda de Westwood, en Los Ángeles, deja tres muertos y seis heridos


Debido a una " carretera muy dañada", el minibús se "salió de la calzada y cayó a un precipicio", precisó el portavoz.


Los accidentes de la carretera son frecuentes en Afganistán, en parte a causa del mal estado de las vías tras décadas de conflicto, la imprudencia de los automovilistas y la carencia de reglamentación.

En agosto pasado, 78 personas, entre ellas 19 niños, murieron en el choque de un autobús con un camión y una motocicleta en el oeste del país.

El mismo mes, al menos 25 personas murieron y 27 resultaron heridas cuando un bus se volcó en la provincia de Kabul.
