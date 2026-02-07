Juegos Olimpicos Biatleta italiana, Rebecca Passler, pide competir en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 pese a suspensión por dopaje La biatleta italiana Rebecca Passler solicitó formalmente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que anule su suspensión por dopaje para poder competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Video Confesión de la abanderada mexicana: esto pasó en la inauguración

La biatleta italiana suspendida Rebecca Passler ha solicitado al Tribunal de Arbitraje Deportivo que le permita competir en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, argumentando que su prueba de dopaje positiva se debió a una contaminación y que ella no tiene la culpa.

El tribunal dijo el sábado que espera escuchar la apelación de Passler el martes.

PUBLICIDAD

“El Srta. Passler solicita al TAS que anule la suspensión debido a la falta de intención y negligencia y que le permita participar en los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo el tribunal. “La solicitud argumenta que la (prueba positiva) es un caso de contaminación sin culpa de la atleta”.

El TAS no estableció un objetivo para un veredicto. El evento femenino de 15 kilómetros en la ciudad natal de Passler, Anterselva, es el miércoles y el sprint de 7.5 kilómetros es el próximo sábado.

Video Jannik Sinner derrotó a un medallista olímpico cuando eran niños

Passler fue retirada de la competencia el lunes por la agencia antidopaje italiana después de dar positivo por letrozol en una muestra tomada mientras entrenaba el mes pasado. El medicamento puede usarse en el tratamiento del cáncer de mama y también controlar los efectos del uso de esteroides.

¿Qué fue lo que sucedió?

El análisis de la muestra de orina reveló la presencia de letrozol, una sustancia utilizada habitualmente para tratar el cáncer de mama, precisó la instancia.

Según medios italianos, el control fue realizado fuera de competición.

Mira también:



Passler, de 24 años, "ha sido suspendida provisionalmente", explicó la NADO a sólo cuatro días de la ceremonia de apertura de los Juegos que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Las pruebas de biatlón comenzarán el 8 de febrero en Anterselva, población natal de Passler, aunque ésta tenía pocas posibilidades de medalla, ya que nunca ha confirmado los buenos resultados que obtuvo cuando competía en la categoría júnior.

FTA