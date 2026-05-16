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El portaaviones más grande del mundo regresa a EE.UU. tras guerra contra Irán y captura de Maduro

Los 326 días que el USS Ford pasó en el mar representan el mayor tiempo para un portaaviones en los últimos 50 años y batieron el récord del despliegue más largo posterior a la guerra de Vietnam

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Por:N+ Univision
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El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, regresó a su base en Virginia el sábado 16 de mayo después de un despliegue de 11 meses, el más largo desde la guerra de Vietnam, durante el cual apoyó la guerra de Estados Unidos contra Irán y la captura de Nicolás Maduro cuando era presidente de Venezuela.

El buque de guerra estadounidense más avanzado y dos destructores que lo acompañan atracaron en la base naval de Norfolk con unos 5.000 marineros a la espera de ver a sus familias por primera vez desde junio . Además de las operaciones de combate y el cruce de continentes, los marineros a bordo del portaaviones se enfrentaron a un incendio no relacionado con el combate que dejó a cientos sin dónde dormir y obligó a realizar largas reparaciones en la isla griega de Creta.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo presente a la llegada de los buques de guerra, entre los que se encontraba el destructor USS Bainbridge.

El buque de guerra estadounidense más avanzado y dos destructores que lo acompañan atracaron en la base naval de Norfolk con unos 5.000 marineros a la espera de ver a sus familias por primera vez desde junio <br>
El buque de guerra estadounidense más avanzado y dos destructores que lo acompañan atracaron en la base naval de Norfolk con unos 5.000 marineros a la espera de ver a sus familias por primera vez desde junio
Imagen AP
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Hegseth felicitó a la tripulación del Bainbridge por el “trabajo bien hecho”.

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“No solo cumpliste una misión, hiciste historia”, dijo Hegseth en la cubierta del destructor. “Hiciste que una nación se sintiera orgullosa”.

Hegseth también habló con las tripulaciones del USS Mahan, un destructor, y del Ford.

Fueron 326 días que el USS Ford pasó en el mar representan el mayor tiempo para un portaaviones en los últimos 50 años
Fueron 326 días que el USS Ford pasó en el mar representan el mayor tiempo para un portaaviones en los últimos 50 años
Imagen AP
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En reconocimiento a su servicio durante la guerra de Irán, el USS Ford y los buques que lo acompañaban recibieron la prestigiosa Mención Presidencial a la Unidad, elogiada por su “desempeño sobresaliente en acción” contra “un enemigo decidido”. Es la máxima condecoración que puede recibir una unidad y suele reservarse para logros significativos en combate.

Los 326 días que el USS Ford pasó en el mar representan el mayor tiempo para un portaaviones en los últimos 50 años y batieron el récord del despliegue más largo posterior a la guerra de Vietnam, según US Naval Institute News, un medio de comunicación del I nstituto Naval de los Estados Unidos, una organización sin fines de lucro. Los únicos despliegues más largos fueron el del USS Midway en 1973, con 332 días, y el del USS Coral Sea en 1965, con 329 días.

La larga permanencia del Ford en el mar ha suscitado interrogantes sobre el impacto en los miembros del servicio que están lejos de casa durante largos períodos, así como sobre la creciente tensión en el buque y su equipamiento, más allá del incendio, que se originó en una de las lavanderías del portaaviones.

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La tripulación del USS Nimitz estuvo de servicio y lejos de casa un total de 341 días entre 2020 y 2021
La tripulación del USS Nimitz estuvo de servicio y lejos de casa un total de 341 días entre 2020 y 2021
Imagen AP


Cuando el USS Ford zarpó de la costa de Virginia en junio, se dirigió al mar Mediterráneo. Posteriormente, en octubre, fue desviado al mar Caribe como parte del mayor despliegue naval en la región en generaciones.

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El portaaviones participó en la operación militar de enero para capturar a Maduro. Posteriormente, entró en combate, dirigiéndose hacia Oriente Medio a medida que aumentaban las tensiones con Irán. El Ford participó en los primeros días de la guerra con Irán desde el mar Mediterráneo antes de atravesar el canal de Suez y adentrarse en el mar Rojo a principios de marzo.

Técnicamente, la tripulación del USS Nimitz estuvo de servicio y lejos de casa un total de 341 días entre 2020 y 2021. Sin embargo, esto incluyó períodos prolongados de aislamiento en tierra en los Estados Unidos, destinados a ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19.

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