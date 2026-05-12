Londres En video, aficionados caen por las escaleras tras pelea en partido West Ham vs Arsenal; hay detenidos Los hechos ocurrieron durante el partido de la Premier League disputado el 10 de mayo de 2026 en Londres. Videos difundidos en redes sociales muestran empujones, golpes y a varios asistentes perdiendo el equilibrio

Video Aficionados ruedan por las escaleras en estadio durante una pelea en Londres

Lo que comenzó como un intenso duelo entre el West Ham United y el Arsenal F.C. terminó con momentos de tensión y violencia dentro del London Stadium, luego de que varios aficionados protagonizaran una pelea que dejó a algunos hombres cayendo por las escaleras de uno de los pasillos del estadio.

Los hechos ocurrieron durante el partido de la Premier League disputado el 10 de mayo de 2026 en Londres. Videos difundidos en redes sociales muestran empujones, golpes y a varios asistentes perdiendo el equilibrio mientras intentaban escapar o eran empujados en medio del altercado.

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En las imágenes se observa cómo algunos hombres ruedan por los escalones ante los gritos de otros aficionados. Autoridades y personal de seguridad del estadio intervinieron para contener la situación.

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¿Por qué comenzó el conflicto en el estadio?

Medios británicos como The Times y talkSPORT reportaron que el conflicto comenzó después de que seguidores del Arsenal celebraran un gol de Leandro Trossard en una zona ocupada principalmente por aficionados del West Ham United, lo que provocó reclamos y posteriormente agresiones físicas entre grupos rivales.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó posteriormente el arresto de cuatro personas relacionadas con los disturbios. Entre los detenidos se encuentra un adolescente acusado de un delito de orden público con agravante racial, además de dos hombres señalados por participar en una riña y otro más por posesión de drogas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas hospitalizadas tras las caídas registradas en los videos. El incidente volvió a encender el debate sobre la seguridad en los estadios ingleses y el comportamiento de algunos grupos de aficionados durante partidos de alta rivalidad en la Premier League.