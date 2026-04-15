Pete Hegseth Buscan juicio político contra secretario Pete Hegseth por crímenes de guerra Yassamin Ansari, congresista demócrata, señaló que Hegseth debe ser acusado de delitos graves y faltas ante la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que inició hace 46 días

Video Pete Hegseth en la mira de demócratas: Conoce por qué presentan cargos de destitución contra Secretario de Guerra

La representante demócrata por Arizona, Yassamin Ansari, de origen iraní, presentó una resolución de juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, al acusarlo de poner en peligro a miembros del servicio estadounidense y cometer crímenes de guerra.

Ansari impulsó ante la Cámara de Representantes una resolución contra Hegseth por los bombardeos de Estados Unidos en contra de Irán que han dejado miles de muertos en la región, incluido el ataque contra civiles y la muerte de menores de edad durante la agresión a una escuela para niñas en Minab.

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“Solo el Congreso puede declarar la guerra; sus acciones exigen una remoción inmediata”, dijo la demócrata a través de sus redes sociales.

En la resolución, Yassamin Ansari señaló que Hegseth debe ser acusado de delitos graves y faltas ante la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que inició hace 46 días y que ha dejado al menos 3,000 muertos, aunque no hay cifras oficiales.

Se prevé que la resolución sea rechazada al no contar con el respaldo de los republicanos, aunque en las últimas semanas figuras de alto perfil del gabinete de Donald Trump, como Pam Bondi o Kristi Noem, han sido removidas de su cargos.

El Congreso de Estados Unidos deberá votar la resolución del juicio político a Hegseth en un momento especialmente delicado tras la renuncia de dos de sus representantes acusados de abusos sexuales y con otros dos de sus miembros investigados por el Comité de Ética por asuntos de corrupción y violencia doméstica.

¿Crísis en las Fuerzas Armadas?

Una muestra muy clara de la tensión al interior del Pentágono es que a finales de marzo, el secretario forzó la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, en plena guerra contra Irán, lo que despertó cuestionamientos sobre las operaciones ofensivas en el Medio Oriente.