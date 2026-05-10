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Así fue la evacuación de los pasajeros del MV Hondius

Las evacuaciones continuarán hasta el lunes y contemplan la salida de pasajeros de más de 20 países. Hasta el momento, las autoridades reportan tres personas fallecidas y seis casos confirmados por laboratorio de hantavirus

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Por:N+ Univision
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Video Desembarcan ocupantes del MV HONDIUS en Tenerife bajo operativo de la Guardia Civil

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegó este 10 de mayo a Tenerife, en el archipiélago español de las Islas Canarias. La llegada del barco generó incertidumbre sobre cómo las autoridades españolas recibirían a los pasajeros potencialmente expuestos al virus, debido a que no existe una cura y algunas variantes de la enfermedad presentan una alta tasa de letalidad.

Además, parte de la población de la isla mostró preocupación ante el desembarco, recordando las experiencias vividas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades implementaron estrictos protocolos sanitarios para realizar la evacuación.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | viernes 8 de mayo de 2026

¿Cómo fue la evacuación del barco?

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Desde las primeras horas del domingo, el MV Hondius permaneció inmóvil mientras varias embarcaciones de color rojo se acercaron para trasladar a los pasajeros evacuados, quienes durante días vivieron con dudas sobre su situación.

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Una vez a bordo de las lanchas, los pasajeros fueron llevados a tierra bajo estrictas medidas. Personal con trajes de protección integral, mascarillas y equipo especializado supervisó el operativo para evitar posibles contagios.

Tanto pasajeros como miembros de la tripulación tuvieron que dejar gran parte de su equipaje dentro del barco y únicamente se les permitió llevar una bolsa con artículos esenciales, como documentos, celular y cargador.

Video Hantavirus en crucero: ¿Qué significa el nivel de emergencia de los CDC?


Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el crucero tras su llegada a Tenerife, la isla más grande del archipiélago situado frente a la costa occidental de África. Los evacuados atravesaron un largo puente de acceso donde fueron rociados con desinfectante por personal del puerto de Granadilla equipado con trajes para materiales peligrosos, mascarillas y respiradores. Posteriormente, fueron trasladados en vehículos especiales hacia un avión con destino a Madrid, donde serían atendidos en un h ospital militar.

Horas después, otro vuelo con pasajeros franceses aterrizó en París y fue recibido por unidades de emergencia. De acuerdo con reportes preliminares, uno de los cinco pasajeros franceses presentó síntomas durante el trayecto.

No todos pueden pisar tierra

Según las autoridades, los pasajeros únicamente podían abandonar el barco si sus vuelos de evacuación ya estaban preparados. Además, debían evitar cualquier contacto con habitantes de la isla y someterse a revisiones médicas para detectar posibles síntomas.

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El Ministerio de Salud de España, la Organización Mundial de la Salud y la empresa Oceanwide Expeditions señalaron que ninguna de las 140 personas a bordo presentaba síntomas al momento del desembarco. No obstante, especialistas recuerdan que los síntomas del hantavirus pueden aparecer entre una y ocho semanas después del primer contacto con el virus.

Las evacuaciones continuarán hasta el lunes y contemplan la salida de pasajeros de más de 20 países. Hasta el momento, las autoridades reportan tres personas fallecidas y seis casos confirmados por laboratorio de hantavirus relacionados con el crucero.

Video La OMS descarta amenaza de pandemia por hantavirus y vigila casos sospechosos en varios países
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