Noticias Tren choca contra autobús público en Bangkok, Tailandia; al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos El equipo de bomberos trató de controlar la situación y rescatar a las personas mientras las llamas envolvían al autobús y vehículos

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Este sábado 16 de mayo, un tren chocó contra un autobús público en Bangkok, Tailandia, provocando la muerte de al menos 8 personas y 25 personas heridas.

Según CNN, el equipo de bomberos trató de controlar la situación y rescatar a las personas mientras las llamas envolvían al autobús y vehículos. En el choque hubo motocicletas, un autobús, automóviles y un tren.

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¿Qué ocurrió?

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En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo varios vehículos continuaban avanzando pese al peligro inminente por la cercanía del tren, al igual que otros permanecían parados sobre las vías. Segundos después ocurrió el impacto entre el autobús naranja y el ferrocarril, que arrastró varias motocicletas y más de cuatro vehículos, mientras comenzaba a incendiarse y reducía gradualmente su velocidad.

Según el viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, informó que todos los cadáveres fueron encontrados en el autobús. Hasta el momento no se sabe cuántas personas iban a bordo.