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Tren choca contra autobús público en Bangkok, Tailandia; al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos

El equipo de bomberos trató de controlar la situación y rescatar a las personas mientras las llamas envolvían al autobús y vehículos

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Por:N+ Univision
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Video Tren de pasajeros choca contra camión y deja dos heridos en Illinois

Este sábado 16 de mayo, un tren chocó contra un autobús público en Bangkok, Tailandia, provocando la muerte de al menos 8 personas y 25 personas heridas.

Según CNN, el equipo de bomberos trató de controlar la situación y rescatar a las personas mientras las llamas envolvían al autobús y vehículos. En el choque hubo motocicletas, un autobús, automóviles y un tren.

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¿Qué ocurrió?

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En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo varios vehículos continuaban avanzando pese al peligro inminente por la cercanía del tren, al igual que otros permanecían parados sobre las vías. Segundos después ocurrió el impacto entre el autobús naranja y el ferrocarril, que arrastró varias motocicletas y más de cuatro vehículos, mientras comenzaba a incendiarse y reducía gradualmente su velocidad.

Según el viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, informó que todos los cadáveres fueron encontrados en el autobús. Hasta el momento no se sabe cuántas personas iban a bordo.

Asimismo, Siripong fue cuestionado sobre si el autobús se había detenido sobre las vías y si las barreras de seguridad que separan a los automovilistas del tren estaban abajo al momento del accidente. El funcionario respondió que esos hechos aún deberán ser investigados.

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