Noticias Confinan a 1.700 personas en un crucero en Francia tras muerte de un pasajero Algunos de los síntomas que presentan las personas son vómitos y diarrea, y el 11 de mayo fue cuando los malestares se intensificaron, ocasionando la muerte de un pasajero de 90 años



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Autoridades sanitarias informaron este miércoles 13 de mayo que más de 1700 personas se encuentran confinadas en un crucero en Francia, después de la muerte de un pasajero y las sospechas de una epidemia de gastroenteritis.

Según la Agencia de Noticias AFP, 48 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron problemas gastrointestinales en el trayecto y estos se intensificaron el pasado 11 de mayo.

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¿Cuál era la ruta del crucero?

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El buque de la compañía Ambassador Cruise Line comenzó sus viajes el 6 de mayo en las islas británicas Shetland para pasar por Belfast, Liverpool, Brest y Burdeos, que es donde se encuentra actualmente.

La compañía informó que 48 pasajeros y un miembro de la tripulación presentaron síntomas gastrointestinales en la mañana de este miércoles.

Los casos aumentaron después de que los pasajeros embarcaron en Liverpool el 9 de mayo. Esto ocasionó que todas las excursiones en tierra en Burdeos se cancelaran, regresando reembolsos.

Hasta el momento, los primeros análisis que se realizaron a los pasajeros descartan el norovirus, no obstante, continúan otros estudios en el centro hospitalario de Burdeos.

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¿Podría ser hantavirus?

Asimismo, se descartó contagio por hantavirus, el cual había ocasionado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.