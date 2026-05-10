Soldados Encuentran muerto a soldado de EEUU desaparecido en Marruecos Kendrick Lamont Key Jr. participaba en ejercicios militares cuando cayó desde un acantilado; continúa la búsqueda de otro militar desaparecido

Video Desaparecen dos soldados de EEUU durante el ejercicio "African Lion"

El ejército de Estados Unidos confirmó el hallazgo de los restos del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., uno de los dos militares estadounidenses que desaparecieron tras caer al océano Atlántico durante un entrenamiento en Marruecos.

El oficial, de 27 años, fue localizado por un equipo de búsqueda marroquí cerca de la costa este 9 de mayo, a menos de una milla del sitio donde ambos soldados habrían ingresado al mar, según informó el Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

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Los dos militares fueron reportados como desaparecidos desde el 2 de mayo de 2026, luego de participar en African Lion 26, unas maniobras militares multinacionales realizadas en Marruecos.

De acuerdo con autoridades militares, los soldados desaparecieron alrededor de las nueve de la noche cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en las afueras de Tan-Tan, un área caracterizada por acantilados, montañas y terrenos desérticos.

La desaparición provocó un amplio operativo de búsqueda y rescate en el que participaron más de 600 elementos de Estados Unidos, Marruecos y otros países aliados; además de helicópteros, drones, fragatas y embarcaciones militares.

Hasta ahora, las autoridades continúan buscando al segundo soldado desaparecido.

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¿Quién era el soldado que desapareció durante el African Lion?

El teniente Kendrick Lamont Key Jr. estaba asignado a la Batería Charlie del 5.º Batallón, 4.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente al 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército estadounidense.

Según el ejército, ingresó al servicio militar en 2023 como aspirante a oficial y recibió su nombramiento como oficial de artillería antiaérea en 2024 tras graduarse de la Escuela de Candidatos a Oficiales. También completó entrenamiento de liderazgo militar en Fort Sill, Oklahoma.

Entre sus reconocimientos se encontraban la Medalla al Mérito del Ejército y la Cinta de Servicio del Ejército.

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African Lion 26 comenzó en abril y se desarrolla en Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal, con la participación de más de 7 mil militares de más de 30 países. Desde 2004, se ha convertido en el mayor ejercicio militar conjunto encabezado por Estados Unidos en territorio africano.