Emmanuel Macron Macron frena conferencia en cumbre francoafricana y exige silencio al público por “falta de respeto” “Lo siento, chicos. Pero es imposible tener a personas tan inspiradas viniendo aquí a dar un discurso con tanto ruido", dijo el presidente de Francia.

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Este lunes 11 de mayo de 2026, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, interrumpió en una conferencia cultural de la cumbre francoafricana para exigir silencio a la gente que no prestaba atención.

Macron exige respeto durante conferencia

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“Disculpen, todos. Lo siento, chicos. Pero es imposible hablar de cultura, tener a personas tan inspiradas viniendo aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto”, dijo el mandatario federal.

Asimismo, le sugirió al público que, si querían hablar de otra cosa, podían salirse y que, si optaban por quedarse, tenían que acatarse a las reglas.

El momento ocurrió durante una de las actividades de la Cumbre África Adelante, celebrada en Nairobi, Kenia, donde se reúnen líderes africanos y representantes europeos para discutir temas de cooperación, innovación y desarrollo juvenil.

Francia busca redefinir relación con África

Macron, inició el domingo una visita a Kenia antes de la Cumbre África Adelante, un encuentro destinado a mostrar la nueva política de Francia para el continente: un cambio de una antigua potencia colonial vista como dominante a lo que París describe como una asociación entre iguales.

Celebrada por primera vez en un país angloparlante, la cumbre también se da en medio del retiro de tropas francesas de África Occidental y de las críticas hacia la política conocida como “ Françafrique”, señalada durante décadas por mantener influencia económica, política y militar en antiguas colonias.

El anfitrión de Macron, el presidente keniano William Ruto, afirmó que ambos gobiernos buscan convertir la cumbre en un “punto de inflexión” para mejorar la colaboración.

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Además, Kenia y Francia firmaron 11 acuerdos relacionados con energía nuclear, transporte y agricultura sostenible, inversiones que Macron aseguró estarán enfocadas en fortalecer el “capital humano” y las oportunidades para la población joven africana.