Noticias Primera ministra de Japón agradece a Trump respaldo previo a su victoria electoral y promete reforzar alianza con EEUU Sanae Takaichi agradeció públicamente a Trump por sus palabras de respaldo y subrayó la importancia de la alianza entre el gobierno japonés y Estados Unidos

Luego de que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, felicitara y expresara su respaldo a la primera ministra conservadora Sanae Takaichi antes de conocerse los resultados de las encuestas de salida, la líder japonesa respondió con un mensaje de agradecimiento y reiteró su intención de fortalecer la relación bilateral.

El mensaje de Trump fue publicado el sábado 7 de febrero de 2026, un día antes de las elecciones legislativas en Japón. En ese pronunciamiento, el mandatario estadounidense elogió a Takaichi y le deseó éxito en los comicios del domingo 8 de febrero, cuando aún no se habían difundido proyecciones oficiales ni encuestas de salida.

Horas después, una encuesta de salida proyectó una amplia victoria del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), encabezado por Takaichi.

Takaichi promete cooperación entre Japón y EEUU

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, la primera ministra japonesa agradeció públicamente a Trump por sus palabras de respaldo y subrayó la importancia de la alianza entre ambos países.

“Estoy sinceramente agradecida con el presidente Donald Trump por sus cálidas palabras. Espero con interés visitar la Casa Blanca esta primavera y continuar nuestro trabajo conjunto para seguir fortaleciendo la Alianza Japón–Estados Unidos”, expresó.

La mandataria destacó que la relación bilatera l se sustenta en “una profunda confianza y una cooperación cercana y sólida”, y aseguró que el potencial de la alianza entre Tokio y Washington es “ ilimitado”. Asimismo, llamó a trabajar de forma conjunta para garantizar que la cooperación continúe aportando paz y prosperidad a ambas naciones.

Trump respalda a la primera ministra de Japón

En su mensaje previo a los comicios, Donald Trump describió a Takaichi como una líder “ fuerte, poderosa y sabia” y afirmó que merece reconocimiento por el trabajo de su gobierno y su coalición. También reiteró su intención de recibirla en la Casa Blanca en marzo.

El intercambio de mensajes refuerza la intención de ambos gobiernos de profundizar la alianza estratégica entre Japón y Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y cooperación internacional.

