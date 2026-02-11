Noticias Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África? El envío del personal estadounidense se produce mientras una crisis de seguridad multifacética se extiende en el norte del país africano.



Video Pentágono enviará 200 soldados a Nigeria para entrenar al ejército contra el islamismo

Estados Unidos enviará tropas a Nigeria para entrenar a las fuerzas armadas de la nación de África occidental en la lucha contra el extremismo, informaron las autoridades nigerianas este miércoles.

El envío del personal estadounidense se produce mientras una crisis de seguridad multifacética se extiende en el norte del país africano.

Las tropas de Estados Unidos no participarán en combate ni tendrán una función operativa directa, y las fuerzas nigerianas mantendrán plena autoridad de mando, señaló en un comunicado el alcalde general Samaila Uba, portavoz del Cuartel General de Defensa de Nigeria.

“Por invitación del gobierno de Nigeria y como continuación de nuestra prolongada cooperación en materia de seguridad y de nuestra alianza militar entre fuerzas armadas con Estados Unidos, Nigeria recibirá un contingente de personal técnico y de entrenamiento de Estados Unidos”, declaró Uba.

¿Cuántos soldados de EEUU viajarán a Nigeria?

Se espera que alrededor de 200 soldados estadounidenses lleguen a Nigeria, indicó un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato a The Associated Press.

¿Qué está pasando en Nigeria?

Nigeria ha sido un foco de atención para Washington desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el país no protegía a los cristianos de un supuesto genocidio.

En diciembre, las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra milicianos afiliados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

El mes pasado, el jefe del Comando de África de Estados Unidos confirmó que un pequeño equipo de oficiales militares estadounidenses está en Nigeria, centrado en apoyo de inteligencia.

Nigeria enfrenta una prolongada lucha contra decenas de grupos armados locales que se disputan el control del territorio, entre ellos sectas islamistas como Boko Haram, surgidas en el país, y su facción escindida, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

También está Lakurawa, vinculado al grupo Estado Islámico, además de otros grupos “bandidos” especializados en secuestros para pedir rescate y en minería ilegal.

Recientemente, la crisis se agravó al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que reivindicó su primer ataque en suelo nigeriano el año pasado.

