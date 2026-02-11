Noticias

Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África?

El envío del personal estadounidense se produce mientras una crisis de seguridad multifacética se extiende en el norte del país africano.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Pentágono enviará 200 soldados a Nigeria para entrenar al ejército contra el islamismo

Estados Unidos enviará tropas a Nigeria para entrenar a las fuerzas armadas de la nación de África occidental en la lucha contra el extremismo, informaron las autoridades nigerianas este miércoles.

El envío del personal estadounidense se produce mientras una crisis de seguridad multifacética se extiende en el norte del país africano.

PUBLICIDAD

Las tropas de Estados Unidos no participarán en combate ni tendrán una función operativa directa, y las fuerzas nigerianas mantendrán plena autoridad de mando, señaló en un comunicado el alcalde general Samaila Uba, portavoz del Cuartel General de Defensa de Nigeria.

“Por invitación del gobierno de Nigeria y como continuación de nuestra prolongada cooperación en materia de seguridad y de nuestra alianza militar entre fuerzas armadas con Estados Unidos, Nigeria recibirá un contingente de personal técnico y de entrenamiento de Estados Unidos”, declaró Uba.

Más sobre Noticias

Policía identifica a la supuesta autora del tiroteo en secundaria de Canadá; autoridades desconocen móvil
2 mins

Policía identifica a la supuesta autora del tiroteo en secundaria de Canadá; autoridades desconocen móvil

Mundo
¿Cómo se transmite el sarampión? Virus puede vivir horas en una habitación
1 mins

¿Cómo se transmite el sarampión? Virus puede vivir horas en una habitación

Mundo
Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START si EEUU lo hace
2 mins

Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START si EEUU lo hace

Mundo
Director de Instagram habla durante juicio a Google y Meta: Esto dijo sobre "adicción clínica"
2 mins

Director de Instagram habla durante juicio a Google y Meta: Esto dijo sobre "adicción clínica"

Mundo
Fotos de la caminata de monjes budistas: Así se vio el final del recorrido en Washington
4 fotos

Fotos de la caminata de monjes budistas: Así se vio el final del recorrido en Washington

Mundo
¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, Hoy? Señalan a cárteles del narco
2 mins

¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, Hoy? Señalan a cárteles del narco

Mundo
OTAN lanza misión Centinela del Ártico: ¿Habrá más presencia militar en Groenlandia?
2 mins

OTAN lanza misión Centinela del Ártico: ¿Habrá más presencia militar en Groenlandia?

Mundo
El presidente de Colombia denuncia que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en helicóptero
2 mins

El presidente de Colombia denuncia que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en helicóptero

Mundo
¿Cuándo comienza el Año Nuevo Lunar 2026? Esto indica el calendario tradicional chino
2 mins

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Lunar 2026? Esto indica el calendario tradicional chino

Mundo
Hallan solución para medallas rotas en Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Qué pasará con las dañadas?
2 mins

Hallan solución para medallas rotas en Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Qué pasará con las dañadas?

Mundo

¿Cuántos soldados de EEUU viajarán a Nigeria?

Se espera que alrededor de 200 soldados estadounidenses lleguen a Nigeria, indicó un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato a The Associated Press.

¿Qué está pasando en Nigeria?

Nigeria ha sido un foco de atención para Washington desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el país no protegía a los cristianos de un supuesto genocidio.

En diciembre, las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra milicianos afiliados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

El mes pasado, el jefe del Comando de África de Estados Unidos confirmó que un pequeño equipo de oficiales militares estadounidenses está en Nigeria, centrado en apoyo de inteligencia.

Nigeria enfrenta una prolongada lucha contra decenas de grupos armados locales que se disputan el control del territorio, entre ellos sectas islamistas como Boko Haram, surgidas en el país, y su facción escindida, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

PUBLICIDAD

También está Lakurawa, vinculado al grupo Estado Islámico, además de otros grupos “bandidos” especializados en secuestros para pedir rescate y en minería ilegal.

Recientemente, la crisis se agravó al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que reivindicó su primer ataque en suelo nigeriano el año pasado.

Mira también:

Video Un muerto y 11 heridos tras ataque de Rusia a Ucrania horas antes de la reunión de Trump y Zelensky
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosAfrica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX