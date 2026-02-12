Noticias Allanan propiedades de alto exfuncionario vinculado con Epstein: Investigan corrupción agravada La policía de Noruega informó sobre el allanamiento de varias propiedades del exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, tras la apertura de una investigación por posible “corrupción agravada” relacionada con sus vínculos con el fallecido criminal sexual

Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein

La policía de Noruega informó este jueves 12 de febrero de 2026 sobre el allanamiento de varias propiedades del exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, tras la apertura de una investigación por posible “corrupción agravada” relacionada con sus vínculos con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein.

Según detalló la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y su familia se habrían alojado o vacacionado en propiedades del financiero entre 2011 y 2018. En ese periodo, el exjefe de gobierno ya fungía como presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa.

Operativo de Økokrim y levantamiento de inmunidad

El jefe de Økokrim, unidad policial encargada de delitos financieros en Noruega, Pål Lønseth, confirmó que los registros se realizaron tras una decisión judicial. “Økokrim llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo”, indicó en un comunicado.

Asimismo, se informó que también se inspeccionaron otras dos propiedades ubicadas en Risør y Rauland, al sur del país. Imágenes difundidas por medios noruegos muestran a varias personas ingresando al departamento de Jagland en Oslo con cajas en mano durante la mañana.

Los allanamientos fueron posibles luego de que el Consejo de Europa levantara el miércoles 11 de febero de 2026 la inmunidad del exdirigente laborista de 75 años.

Investigación por “corrupción agravada”

La policía abrió la semana pasada una investigación formal contra Jagland por presunta corrupción agravada. El exfuncionario fue captado saliendo de su residencia acompañado de su abogado y sonriendo ante las cámaras.

Su defensa, encabezada por Anders Brosveet, señaló que Jagland desea colaborar con las autoridades para esclarecer completamente el caso y comparecerá para ser interrogado por Økokrim.

Tras haber defendido en el pasado que sus vínculos con Epstein formaban parte de una actividad diplomática normal, Jagland reconoció este mes al diario Aftenposten haber cometido “un error de juicio” al mantener esa relación.

