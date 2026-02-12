Noticias

Allanan propiedades de alto exfuncionario vinculado con Epstein: Investigan corrupción agravada

La policía de Noruega informó sobre el allanamiento de varias propiedades del exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, tras la apertura de una investigación por posible “corrupción agravada” relacionada con sus vínculos con el fallecido criminal sexual

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein

La policía de Noruega informó este jueves 12 de febrero de 2026 sobre el allanamiento de varias propiedades del exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, tras la apertura de una investigación por posible “corrupción agravada” relacionada con sus vínculos con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein.

Según detalló la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y su familia se habrían alojado o vacacionado en propiedades del financiero entre 2011 y 2018. En ese periodo, el exjefe de gobierno ya fungía como presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa.

PUBLICIDAD

Operativo de Økokrim y levantamiento de inmunidad

El jefe de Økokrim, unidad policial encargada de delitos financieros en Noruega, Pål Lønseth, confirmó que los registros se realizaron tras una decisión judicial. “Økokrim llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo”, indicó en un comunicado.

Más sobre Noticias

Fotos de un día en Milán-Cortina, donde se realizan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
10 fotos

Fotos de un día en Milán-Cortina, donde se realizan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Mundo
¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos
2 mins

¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos

Mundo
Te explicamos la controversia por el casco de Heraskevych: ¿Qué pasó en Juegos de Invierno 2026?
4 mins

Te explicamos la controversia por el casco de Heraskevych: ¿Qué pasó en Juegos de Invierno 2026?

Mundo
Pelea en el Parlamento de Turquía: Diputados se enfrentan por nombramiento de ministro de Justicia
1 mins

Pelea en el Parlamento de Turquía: Diputados se enfrentan por nombramiento de ministro de Justicia

Mundo
Tiroteos en Canadá: Así fueron los 28 ataques en masa ocurridos en los últimos 5 años
4 mins

Tiroteos en Canadá: Así fueron los 28 ataques en masa ocurridos en los últimos 5 años

Mundo
Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África?
2 mins

Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África?

Mundo
Policía identifica a la supuesta autora del tiroteo en secundaria de Canadá; autoridades desconocen móvil
2 mins

Policía identifica a la supuesta autora del tiroteo en secundaria de Canadá; autoridades desconocen móvil

Mundo
¿Cómo se transmite el sarampión? Virus puede vivir horas en una habitación
1 mins

¿Cómo se transmite el sarampión? Virus puede vivir horas en una habitación

Mundo
Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START si EEUU lo hace
2 mins

Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START si EEUU lo hace

Mundo
Director de Instagram habla durante juicio a Google y Meta: Esto dijo sobre "adicción clínica"
2 mins

Director de Instagram habla durante juicio a Google y Meta: Esto dijo sobre "adicción clínica"

Mundo

Asimismo, se informó que también se inspeccionaron otras dos propiedades ubicadas en Risør y Rauland, al sur del país. Imágenes difundidas por medios noruegos muestran a varias personas ingresando al departamento de Jagland en Oslo con cajas en mano durante la mañana.

Los allanamientos fueron posibles luego de que el Consejo de Europa levantara el miércoles 11 de febero de 2026 la inmunidad del exdirigente laborista de 75 años.

Investigación por “corrupción agravada”

La policía abrió la semana pasada una investigación formal contra Jagland por presunta corrupción agravada. El exfuncionario fue captado saliendo de su residencia acompañado de su abogado y sonriendo ante las cámaras.

Su defensa, encabezada por Anders Brosveet, señaló que Jagland desea colaborar con las autoridades para esclarecer completamente el caso y comparecerá para ser interrogado por Økokrim.

Tras haber defendido en el pasado que sus vínculos con Epstein formaban parte de una actividad diplomática normal, Jagland reconoció este mes al diario Aftenposten haber cometido “un error de juicio” al mantener esa relación.

PUBLICIDAD

JICM

Video Escándalo en el gabinete de Trump: Piden renuncia de Secretario por vínculos con Jeffrey Epstein
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosAbusos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX