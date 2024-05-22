La ONU detiene toda la distribución de alimentos en Rafah tras quedarse sin suministros en la ciudad del sur de Gaza

La hambruna en la Franja de Gaza podría volverse una realidad en los próximos días luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciara este martes que suspendió la distribución de alimentos en Rafah, ciudad del sur de Gaza, debido a la falta de suministros y a la insostenible situación de seguridad provocada por la ampliación de la operación militar israelí.

La ONU advirtió de que las operaciones humanitarias en todo el territorio estaban a punto de colapsarse. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU dijo que se estaba quedando sin alimentos para el centro de Gaza, donde ahora viven cientos de miles de personas.

PUBLICIDAD

“Las operaciones humanitarias en Gaza están al borde del colapso”, declaró Abeer Etefa, portavoz del programa. Si los alimentos y otros suministros no vuelven a entrar en Gaza “en cantidades masivas, se extenderán condiciones similares a la hambruna”, afirmó.

La ONU afirma que alrededor de 1.1 millones de personas en Gaza, casi la mitad de la población, se enfrentan a niveles catastróficos de hambre y que el territorio está al borde de la hambruna.

La Corte Penal Internacional acusa a Netanyahu de “utilizar el hambre como método de guerra”

La advertencia de la ONU sobre el desabasto de alimentos y la situación en Gaza se produjo en un momento en que Israel trata de contener las repercusiones internacionales de una petición de órdenes de detención contra dirigentes israelíes y de Hamas ante el principal tribunal de crímenes de guerra del mundo. La medida obtuvo el apoyo de tres países europeos, entre ellos Francia, aliado clave de Israel.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, de “utilizar el hambre como método de guerra”, acusaciones que tanto ellos como otros funcionarios israelíes niegan airadamente.

El fiscal también acusó a tres dirigentes de Hamas de crímenes de guerra por la muerte de civiles en el ataque del 7 de octubre.

Ataques en Rafah intensificaron la crisis alimentaria en Gaza

La crisis humanitaria en Gaza se agravó después de que las fuerzas israelíes penetraran en Rafah el 6 de mayo. Tanques y tropas tomaron el vital paso de Rafah hacia Egipto, que permanece cerrado desde entonces.

PUBLICIDAD

Después del 10 de mayo, solo unas tres docenas de camiones entraron en Gaza a través del cercano cruce de Kerem Shalom desde Israel porque los combates hacían peligroso el acceso de los trabajadores humanitarios, según la ONU.

Israel insiste en que no impone ninguna restricción al número de camiones que entran en Gaza. COGAT dijo que 450 camiones entraron el martes desde su lado a Kerem Shalom y un pequeño cruce en el norte de Gaza.

Afirmó que más de 650 camiones esperan en el lado gazatí de Kerem Shalom a ser retirados, culpando a “la falta de capacidades logísticas y de personal” entre los grupos de ayuda.

Durante meses, la ONU ha advertido de que un asalto israelí a Rafah podría dar al traste con los esfuerzos para hacer llegar alimentos, medicinas y otros suministros a los palestinos de Gaza.

Preguntado por las ramificaciones de la suspensión de la ayuda, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo simplemente: “La gente no come”.

Etefa afirmó que el PMA seguía repartiendo comidas calientes y «distribuciones limitadas» de paquetes reducidos de alimentos en el centro de Gaza, pero “las reservas de paquetes de alimentos se agotarán en unos días”, dijo.

En Gaza reina el caos y el hambre

A lo largo de la guerra, Rafah se ha llenado de escenas de niños hambrientos sosteniendo ollas y recipientes de plástico en improvisados comedores de beneficencia, y muchas familias se han visto reducidas a comer una sola vez al día.

En las dos últimas semanas, miles de personas han huido de Rafah en un éxodo caótico, buscando refugio en nuevos campamentos o agolpándose en zonas ya devastadas por anteriores ofensivas israelíes.

Se cree que unas 400,000 personas siguen en Rafah después de que unas 900,000 se apresuraran a escapar, según COGAT, la oficina militar israelí encargada de los asuntos civiles palestinos.

PUBLICIDAD

La llegada de la ayuda a los civiles desplazados se ha visto dificultada por el cierre y el caos de los pasos fronterizos terrestres, así como por los problemas del nuevo muelle flotante del ejército estadounidense, destinado a proporcionar una ruta marítima alternativa para la ayuda a Gaza.

Durante el fin de semana, palestinos hambrientos tomaron por su cuenta la ayuda humanitaria de un convoy de vehículos de la ONU procedente del muelle, y la ONU dijo que desde entonces no había podido recibir camiones allí.

El secretario de prensa del Pentágono, mayor general Pat Ryder, dijo a los periodistas en Washington que durante los últimos días se había interrumpido el transporte de ayuda desde el muelle, pero que se reanudó el martes. Sin embargo, no hubo confirmación por parte de la ONU.

Israel atiende las preocupaciones de EEUU sobre Rafah

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que Israel ha atendido muchas de las preocupaciones de la administración de Joe Biden sobre una invasión terrestre israelí a gran escala en Rafah destinada a erradicar a los combatientes de Hamas que se encuentran allí.

El presidente Biden se había opuesto anteriormente a un asalto militar total a una ciudad repleta de civiles desplazados si los planes no daban prioridad a la seguridad de los palestinos inocentes.

Rafah había sido hasta este mes un refugio para miles de palestinos desplazados por la guerra entre Israel y Hamas que comenzó el 7 de octubre, cuando militantes dirigidos por Hamas cruzaron a Israel y mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 250 como rehenes.

PUBLICIDAD

Israel respondió con una ofensiva que ha asolado Gaza y matado a más de 35,000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre no combatientes y combatientes en su recuento.

El funcionario dijo que la administración no llegó a dar luz verde al plan de invasión israelí, pero dijo que los cambios de los funcionarios israelíes en la planificación sugerían que estaban tomando en serio las preocupaciones de la administración de Biden.

Mira también: