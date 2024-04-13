La ola de violencia mortal entre israelíes y palestinos llega a Cisjordania

Video Biden pide un alto al fuego tras el "indignante" ataque a la ONG del chef José Andrés en Gaza

Además de la violencia de la guerra y el desastre humanitario que se vive en Gaza, este viernes ha estallado una ola de violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, que acabó con un joven palestino muerto.

La violencia protagonizada por colonos israelíes contra aldeas palestinas fue desencadenada por la desaparición y la muerte de un adolescente israelí que el ejército y el Gobierno de Israel atribuyó a una acción "terrorista".

Decenas de colonos israelíes irrumpieron el viernes en una aldea palestina en la Cisjordania ocupada por Israel, dispararon e incendiaron casas y automóviles. El ataque mató a un palestino e hirió a otras 25 personas.

Los ataques contra pueblos palestinos al norte de Ramalah desde la desaparición el viernes de Benjamin Achimeir, un pastor de ovejas, de 14 años, se agravaron y extendieron el sábado, cuando se anunció que fue hallado muerto.

Un palestino inspecciona los daños a su propiedad en la aldea de Mughayir, cerca de Ramallah, en la Cisjordania ocupada por Israel. Imagen JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images

El ejército ocupante rodeó media docena de aldeas, mientras los colonos atacaron e hirieron a varios habitantes, uno de ellos de un disparo en la cabeza, informaron autoridades palestinas. Reportes indican que las tropas de Israel entraron y dispararon contra aldeanos palestinos que arrojaban piedras.

"Decenas de colonos atacan el pueblo y queman todo lo que encuentran a su paso", indicó a la agencia AFP el alcalde de Al Mughayyir, Amir Abu Alia. Este sábado se veían columnas de humo que salían de casas, granjas, campos, edificios y maquinaria agrícola en colinas y valles de la zona.

¿Qué se sabe sobre la muerte del joven israelí?

Benjamin Achimeir desapareció el viernes por la mañana cerca de Al Mughayyir cuando pastoreaba sus ovejas, que regresaron sin él a su granja.

El ejército israelí lanzó pronto una amplia operación y cientos de civiles, muchos de ellos colonos, se desplegaron para tratar de encontrarlo.

Las fuerzas israelíes asaltan el campamento de refugiados palestinos de al-Faraa en la Cisjordania ocupada por Israel el 12 de abril de 2024. Imagen ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images



El cuerpo del adolescente fue localizado el sábado a mediodía cerca del lugar. "Benjamin Achimeir fue asesinado en un ataque terrorista", indicaron el ejército, la policía y el servicio de inteligencia interior Shin Bet en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad israelíes prosiguen "la intensa persecución de los despreciables asesinos y de todos aquellos que colaboraron con ellos", afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunciando "un crimen atroz". Luego dijo que "todos los ciudadanos israelíes permitan a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo".

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, denunció por su parte "la violencia de los colonos israelíes" y la consideró una "peligrosa violación de la ley".

El hombre palestino asesinado f ue posteriormente identificado por su familia como Jehad Abu Alia, de 26 años. Su padre, Afif Abu Alia, dijo que lo mataron a tiros, pero no estaba seguro de si la bala fatal fue disparada por un colono armado o un soldado israelí.

"Mi hijo fue con otros a defender nuestra tierra y nuestro honor, y esto es lo que pasó", dijo Abu Alia desde un hospital en la ciudad cisjordana de Ramallah, a donde habían transportado el cuerpo de su hijo.

Dolientes cargan el cuerpo de Jihad Abu Alia, quien murió en enfrentamientos con colonos israelíes en la aldea de Mughayir, cerca de Ramallah, en Cisjordania ocupada por Israel. Imagen JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images



El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, también condenó los ataques de los colonos. "No disuadirán a nuestro pueblo de permanecer en su tierra", declaró en un comunicado.

Destrucción, incendios y muertos en territorios palestinos ocupados

El ministerio de Salud de la Autoridad Palestina y la Media Luna Roja palestina registraron desde el viernes al menos un muerto y decenas de heridos en Cisjordania, muchos de ellos por disparos.

En enfrentamientos con las fuerzas israelíes en el norte de Cisjordania, dijeron médicos y militares palestinos, murió también un militante local de Hamas.

La madre del palestino asesinado durante una incursión de las fuerzas israelíes, en la Cisjordania ocupada. Imagen ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images



El grupo israelí de derechos humanos Yesh Din dijo que los colonos irrumpieron en la aldea de al-Mughayyir el viernes por la noche, disparando e incendiando casas. Una fotografía publicada por el grupo mostraba lo que parecía ser una multitud de colonos enmascarados.

La aldea de Al Muhayyir luce las secuelas de la violencia. Había autos calcinados y maquinaria agrícola cerca de las casas y cobertizos con las paredes ennegrecidas por las llamas.

Un eslogan en hebreo y estrellas de David pintadas sobre el frente de una casa palestina después de un ataque de colonos israelíes en la aldea de Al-Lubban ash-Sharqiya, en la Cisjordania ocupada. Imagen ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images



En Duma, centro de Cisjordania, se "vive un verdadero estado de guerra", dijo su alcalde. Tan solo en su localidad, 15 casas y diez granjas fueron quemadas desde el viernes.

Estos enfrentamientos se producen en un contexto de creciente tensión en Cisjordania desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, desencadenada el 7 de octubre por el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí.

Al menos 460 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes desde el comienzo de la guerra, según la Autoridad Palestina, que ejerce un control administrativo limitado sobre este territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, instó el viernes a la ONU a "autorizar el despliegue de una presencia de protección" en los territorios.

Violencia de colonos israelíes y desastre humanitario en Gaza

Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden, han expresado repetidamente su preocupación por un aumento de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania desde que comenzó la guerra de Israel contra el grupo militante Hamas en la Franja de Gaza hace más de seis meses.

Los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a los militares israelíes de no detener la violencia de los colonos ni castigar a los soldados.

La actual guerra entre Israel y Hamas comenzó el 7 de octubre, cuando Hamas mató a 1,200 israelíes, en su mayoría civiles, en un ataque sorpresa e incursión en el sur de Israel. Alrededor de 250 personas fueron tomadas como rehenes por los militantes y llevadas a Gaza.

Israel dijo el viernes que había abierto un nuevo cruce para camiones de ayuda hacia el norte de Gaza. Sin embargo, Naciones Unidas dice que el aumento de la ayuda no se siente en Gaza debido a las persistentes dificultades de distribución.

Seis meses de combates en Gaza han sumido al pequeño territorio palestino en una crisis humanitaria, dejando a más de un millón de personas al borde de la hambruna.

Bombardeos y ofensivas terrestres israelíes Los ataques en Gaza han matado a más de 33.600 palestinos y herido a más de 76.200, dice el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan dos tercios de los muertos.

Israel dice que ha matado a más de 12.000 militantes durante la guerra, pero no ha proporcionado pruebas que respalden esa afirmación.