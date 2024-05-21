Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

Israel confisca equipos de AP y detiene transmisión en vivo en el norte de Gaza

Funcionarios israelíes confiscaron el martes una cámara y equipo de transmisión pertenecientes a la agencia de noticias The Associated Press en el sur de Israel por órdenes del ministro de Comunicaciones.

Univision y AP
Video Joe Biden se pronuncia sobre la orden de detención contra Netanyahu y funcionarios israelíes: “Lo rechazamos"

Funcionarios israelíes confiscaron el martes una cámara y equipo de transmisión pertenecientes a la agencia de noticias The Associated Press (AP) en el sur de Israel, acusando a la organización de noticias de violar una nueva ley de medios al proporcionar imágenes al medio de comunicación qatarí Al Jazeera.

El canal satelital qatarí se encuentra entre los miles de clientes que reciben transmisiones de video en vivo de AP y otras organizaciones de noticias. AP denunció la medida.

Divisiones en el gabinete de guerra israelí por el futuro de Gaza: el ultimátum de uno de sus miembros a Netanyahu

AP cumple con las reglas de censura militar de Israel

"The Associated Press condena en los términos más enérgicos las acciones del gobierno israelí para cerrar nuestra transmisión en vivo de larga data que muestra una vista de Gaza y confiscar equipos de AP", dijo Lauren Easton, vicepresidenta de comunicaciones corporativas de la organización de noticias. “El cierre no se basó en el contenido de la transmisión sino más bien en un uso abusivo por parte del gobierno israelí de la nueva ley de radiodifusión extranjera del país. Instamos a las autoridades israelíes a que devuelvan nuestro equipo y nos permitan restablecer nuestra transmisión en vivo de inmediato para que podamos continuar brindando este importante periodismo visual a miles de medios de comunicación en todo el mundo”.

Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones llegaron el martes por la tarde a la ubicación de AP en la ciudad sureña de Sderot y confiscaron el equipo. Le entregaron a la AP un trozo de papel, firmado por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, alegando que estaba violando la ley de radiodifusión extranjera del país.

Poco antes de que el equipo fuera confiscado, transmitía una vista general del norte de Gaza. La AP cumple con las reglas de censura militar de Israel, que prohíben la transmisión de detalles como movimientos de tropas que puedan poner en peligro a los soldados. Las tomas en vivo han mostrado generalmente humo elevándose sobre el territorio.

La incautación siguió a una orden verbal el jueves de cesar la transmisión en vivo, lo que la organización de noticias se negó a hacer.

"De acuerdo con la decisión del gobierno y las instrucciones del Ministro de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones continuará tomando todas las medidas necesarias para limitar las transmisiones que dañen la seguridad del estado", dijo el ministerio en un comunicado.

La difícil relación entre Israel y Al Jazeera

Los funcionarios israelíes utilizaron la ley para cerrar las oficinas de la estación Al Jazeera el 5 de mayo, además de confiscar el equipo del canal, prohibir sus transmisiones y bloquear sus sitios web.

Israel ha tenido durante mucho tiempo una relación difícil con Al Jazeera, acusándola de parcialidad contra el país. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la ha llamado un “canal terrorista” que difunde mensajes de incitación.

Al Jazeera es uno de los pocos medios de noticias internacionales que ha permanecido en Gaza durante toda la guerra, transmitiendo escenas de ataques aéreos y hospitales superpoblados y acusando a Israel de masacres.

La guerra en Gaza comenzó con un ataque de Hamas en Israel que mató a 1,200 personas y tomó como rehenes a otras 250. Más de 35,000 palestinos han muerto desde entonces según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo.

Video Analizamos el efecto que tendrá la petición de la CPI de órdenes de arresto para Netanyahu y líderes de Hamas
Guerra Israel-HamasIsraelHamasBenjamín NetanyahuNoticiasGobierno

