¿De qué acusan al ex príncipe Andrés? El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano

Tras conocerse la noticia del arresto del ex príncipe Andrés este jueves, su hermano, el rey Carlos III, dijo que la investigación debe seguir su curso.

Video Caso Epstein sacude al Reino Unido: Exigen que el príncipe Andrés declare ante el Congreso de EEUU

La noticia del arresto este jueves de Andrew Mountbatten-Windsor (conocido como el ex príncipe Andrés) fue acompañada de pocos detalles oficiales más allá de que se trata de un caso de mala conducta en cargo público.

Por su parte, su hermano, el rey Carlos III, declaró el jueves que "la justicia debe seguir su curso". Según la BBC, ni el monarca ni el Palacio de Buckingham fueron informados de que iba a tener lugar la detención.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.

Imágenes publicadas por medios mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

El ex príncipe Andrés aparece en documentos revelados por el Departamento de Justicia en torno al caso Epstein.

Lo revelado por las autoridades de Estados Unidos revelan que Andrew Mountbatten-Windsor mantuvo contacto con Jeffrey Epstein incluso después de que éste se declaró culpable de solicitar servicios de una menor de edad con fines de prostitución.

Las palabras de Carlos III tras el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público.

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes.

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales.

"Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso.

"Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto.

Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".

¿De qué acusan al

ex príncipe Andrés?

"Como parte de la investigación, hoy 19 de febrero arrestamos a un hombre sexagenario de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk.

El hombre permanece bajo custodia policial en este momento.

No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

El subjefe de policía Oliver Wright declaró: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente".

Con información de AP y AFP

