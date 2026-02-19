ÚLTIMA HORA Príncipe Andrés La policía británica arresta al expríncipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida El arresto ocurrió la mañana de este jueves, a cargo de la policía del Valle del Támesis, que está registrando propiedades en Berkshire y Norfolk.

Video El Rey Carlos III colaborará con autoridades británicas en la investigación contra su hermano, el expríncipe Andrés

La policía británica arrestó este jueves a Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III de Inglaterra, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, reportó la BBC.

El arresto ocurrió esta mañana, a cargo de la policía del Valle del Támesis, que está registrando propiedades en Berkshire y Norfolk.

Las autoridades dijeron que el hombre, a quien no identificaron, fue arrestado tras una "evaluación exhaustiva", y que se ha abierto una investigación.

Este jueves, casualmente es el cumpleaños 66 del expríncipe Andrés, quien se ha visto involucrado en varios escándalos del caso Jeffrey Epstein, lo que lo obligó a renunciar a sus títulos reales.

El expríncipe Andrés y sus vínculos con el caso Epstein

Correos electrónicos difundidos recientemente por el Departamento de Justicia de EEUU apuntan a que Andrés pudo haber transmitido información potencialmente confidencial a Jeffrey Epstein, cuando el entonces también duque de York ocupaba el cargo de representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

En uno de esos correos electrónicos, fechado el 24 de diciembre de 2010 y dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, Andrés remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Este se suma a otros documentos del caso Epstein que sugieren que el expríncipe envió a Epstein informes sobre sus viajes de trabajo a China, Vietnam o Singapur.

Esta investigación por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público se añade a las acusaciones de agresión sexual contra Andrés presentadas por Virginia Giuffre, una de las víctimas de la trama Epstein, que se suicidó en 2025.

Otra mujer se sumó después a las acusaciones, alegando a través de su abogado que Epstein la había enviado a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Otro abogado declaró que una de sus clientas asegura que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.